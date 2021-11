Foggia ricorda le vittime del crollo di Viale Giotto (Foto)

Statoquotidiano.it, Foggia, 10 novembre 2021. Il capoluogo dauno non ha dimenticato quella triste notte di novembre in cui vennero a mancare diversi concittadini, vittime innocenti di un terribile crollo. Sono passati ormai ben 22 anni ma la città non dimentica.

Presenti le autorità istituzionali e delle forze dell’ordine per il rituale di commemorazione, presso il monumento in ricordo delle vittime. Presente per la cerimonia, presso la Piazza dedicata agli angeli dell’11 novembre, anche l’arcivescovo di Foggia-Bovino, Mons. Pelvi. A dare il loro contributo anche i volontari della Protezione Civile, che diedero il massimo in quelle terribili giornate. Ha partecipato alla ricorrenza anche il Comitato Famigliari delle Vittime di Viale Giotto.

La notte dell’11 Novembre 1999 alle ore 3.12, a Foggia crollò inaspettatamente un palazzo di 6 piani. Lo stabile, costruito tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70, era situato al civico 120 di Viale Giotto. Prima dell’alba di quel giovedì, 67 vite furono tragicamente interrotte. Ancora oggi, a distanza di anni, il ricordo di quella tragedia è vivo nei cuori dei parenti e di tutti i cittadini foggiani.

11 novembre 1999 -11 novembre 2021

Passano gli anni ma Foggia non dimentica:

Angela, Lorenzo, Antonio, Maria, Daniela, Anna Milena, Maria Assunta, Fernando, Rocco, Francesca, Valentina, Paolo, Maria Rosaria, Maria Giovanna, Palmina, Raffaele, Michele, Assunta, Mattia, Matteo, Raffaele, Antonio, Addolorata, Aldo, Savino, Giovina, Domenico, Luigi, Maria, Aldo, Michele, Marianna, Addolorata, Walter, Vincenzo, Nina, Michele, Norina, Antonio, Lucia, Piersilvio, Daniele, Savino, Maria, Pasquale, Roberto, Margherita, Maria, Giovanni, Leonardo, Maria, Dario, Sabrina, Luciana, Pino, Michela, Pasquale, Alfredo, Matteo, Pasquina, Marilina, Michele, Antonio, Francesco, Valentina, Concetta e Luisa.

Resteranno sempre nei cuori dell’intera comunità Foggiana.

Fotogallery Enzo Maizzi