Statoquotidiano.it, Foggia, 10 novembre 2021. È deceduto un anziano di 75 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto poco fa in Viale degli Aviatori, zona ipermercato “Mongolfiera” a Foggia. Sul posto presente una pattuglia della Polizia Locale e forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Si attendono aggiornamenti sul caso.