Foggia, incidente mortale: investito e ucciso vicino al centro commerciale

Foggia, 10/11/2021 – (foggiatoday) Uomo investito e ucciso nei pressi del centro commerciale cittadino. Tragedia poco fa, in via Fante d’Italia, a Foggia. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 quando una Ford Fiesta, per cause ancora da accertare, ha travolto e ucciso un uomo di circa 70 anni che, verosimilmente, stava attraversando la strada. L’impatto è stato fatale: il pedone ha sfondato il parabrezza dell’utilitaria ed è morto sul colpo.

La donna, sotto shock, si è fermata per allertare i soccorsi ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e una pattuglia della polizia locale per ricostruire l’accaduto ed occuparsi dei rilievi tecnici del caso. (foggiatoday)