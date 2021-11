Violenza ad Ischitella, 18enne sprangato a sangue da un coetaneo

Ischitella, 10 novembre 2021 (aggiornamento ore 18:55) – Un ragazzo di 18 anni di Ischitella ha subito un violento pestaggio, avvenuto a colpi di spranga, da parte di un 21 enne. Il tutto pare essersi scatenato per futili motivi. In riguardo sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

Attualmente il ragazzo è ricoverato presso l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo e le sue condizioni sono gravi ma per fortuna non è in pericolo di vita. Seguiranno aggiornamenti in riguardo.