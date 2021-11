Ischitella, sprangato a sangue: 18enne ridotto in fin di vita da un coetaneo

Ischitella, 10 novembre 2021 – Un ragazzo di 18 anni di Ischitella sarebbe in gravi condizioni dopo un violento pestaggio a colpi di spranga da parte di un 21 enne. Il tutto pare essersi scatenato per futili motivi. Attualmente il ragazzo è ricoverato in ospedale. Seguiranno aggiornamenti in riguardo.