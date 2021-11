Manfredonia, mamma durante chemio: sanitari saranno padrini del piccolo Enea

Questa testimonianza va raccontata dalla fine perché è la parte più splendente di tutto il racconto. E La ‘fine’ si chiama Enea, un ‘bambolotto’ di 9 mesi con il sorriso sempre pronto a sbocciare sul volto. Enea è un miracolo. Una porta aperta sulla speranza, una nevicata in pieno agosto. È nato perché la vita e la natura sono state più forti del dolore e delle cure; più forti delle scelte contro natura (ci sono cicli di cura che inducono la donna alla menopausa), perché la sua mamma, Chiara, non stava passando proprio il periodo più bello della sua vita e il corpo non era preparato per una gravidanza pur avendo 28 anni.