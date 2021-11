Richiesta rimozione “Bagni Bonobo”, assolto Francesco Romito. “Il fatto non sussiste”

Foggia, 10 novembre 2021. Con sentenza del 09 novembre 2021, I Sezione Penale del Tribunale di Foggia, Giudice monocratico dr. Pierluigi Minieri, il rappresentante legale della BIESSEMME srl di Manfredonia, Francesco Romito, nato a Manfredonia il 06.08.1984, è stato assolto dai reati allo stesso ascritti perché “il fatto non sussiste“.

In particolare, Francesco Romito era stato indagato per i seguenti reati:

La vicenda nasce da un provvedimento di demolizione (determina dirigenziale del Comune di Manfredonia, n.1481 del 13.11.2018, in allegato: 2021-11-09 22.27.55 (1) – Settore VI – Urbanistica e SUE 6.1. Servizio Demanio e Patrimonio, a firma del già dirigente dr. Antonello Antonicelli) a carico della BIESSEMME srl, titolare di area demaniale marittima ad uso stabilimento balneare, con finalità turistico ricreative, all’insegna “Bagni Bonono”, sita sul Lungomare del Sole a Siponto (Manfredonia, Fg).

Nel termine dei 30 giorni questo provvedimento veniva impugnato dinanzi al Tar Puglia di Bari che procedeva inaudita altera parte (senza aver dato ascolto ad un’altra parte) a sospendere la citata determina dirigenziale del Comune di Manfredonia, con la quale era stata chiesta la demolizione della citata struttura, così fissando l’udienza per l’8 gennaio 2019 per la decisione finale.

A detta udienza il TAR Puglia di Bari non confermava la sospensiva e si procedeva, ritenuti decorsi il termine dei 30 giorni, al sequestro preventivo della struttura da parte della Capitaneria di Porto di Manfredonia e dell’Ufficio tecnico del Comune sipontino, nonostante la doglianza della società in oggetto (BIESSEMME) che richiedeva un nuovo termine dei 30 giorni per la rimozione della struttura.

Al processo i difensori dell’indagato, Raul Pellegrini e Pietro Schiavone del Foro di Foggia, sostenendo la tesi per la quale non è possibile frazionare il termine concesso per la demolizione (stabilito con la citata determina dirigenziale del Comune di Manfredonia) chiedevano che l’atto dirigenziale venisse ritenuto illegittimo dal giudice, con contestuale assoluzione dell’imputato Francesco Romito, legale rappresentante della BIESSEMME, in quanto il fatto non sussiste.

A conforto della propria tesi difensiva, i legali Pellegrini e Schiavone allegavano una sentenza del Tar Lombardia (in allegato: frat) dalla quale si evince che i termini concessi dalla Pubblica Amministrazione ai fini della demolizione devono necessariamente decorrere nuovamente nella sua interezza (questo “considerata l’impossibilità di frazionamento di tale termine in quanto funzionale all’espletamento di un’attività complessa”).

Si ricorda che, ad oggi, la struttura Bagni Bonobo è regolarmente funzionale, in quanto già in precedenza il giudice Minieri aveva disposto il dissequestro della struttura.

Richiesta demolizione anche per “Guarda che luna” della Bar Centrale Sas di Francesco Romito: l’opposizione dei legali

Il legale Pietro Schiavone tiene a precisare che “la propria tesi difensiva è stata interamente recepita dal Giudice Minieri, con relativo augurio che tale sentenza sia recepita dal Comune di Manfredonia anche per quanto riguarda la situazione (analoga richiesta di demolizione con determina dirigenziale del Comune di Manfredonia, ndr) della struttura ‘Guarda che Luna’, della società Bar Centrale Sas, di cui lo stesso Francesco Romito è sempre legale rappresentante”.

I legali in oggetto si riservano “azione di risarcimento del danno nei confronti dei responsabili, che saranno individuati in ulteriore sede”.

