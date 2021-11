Scarpe “stupefacenti” in carcere: trovato hashish all’interno delle suole

San Severo (Foggia), 10/11/2021 – Contrasto all’introduzione oggetti non consentiti all’interno del carcere di San Severo. Rinvenuti circa 80gr di hashish occultati all’interno delle suole di un paio di scarpe sportive. E’ quanto hanno trovato gli agenti della polizia penitenziaria all’interno di un pacco recapitato al carcere sanseverese e destinato ad un detenuto foggiano.

Durante il controllo del pacco gli agenti hanno trovato conferme alle loro supposizioni quando hanno tagliato l’Intersuola delle scarpe. Le due suole erano state scucite e ricucite abilmente dopo l’inserimento dello stupefacente. La persona coinvolta è stata denunciata in stato di libertà e la sostanza stupefacente è stata sequestrata. Questo è solamente l’ultimo brillante intervento eseguito dalla Polizia penitenziaria di San Severo che negli ultimi anni si è particolarmente distinta per il contrasto all’illecita introduzione in carcere di sostanze stupefacenti e telefonini con molteplici sequestri e denunce!