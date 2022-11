Dipendenti del Comune di Foggia: Sindacato USB proclama stato di agitazione

Foggia, 10 novembre 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa dal Sindacato USB Puglia:

A tutti i lavoratori del Comune di Foggia!!

Dopo una partecipatissima Assemblea Sindacale tenuta fuori dall’orario di Lavoro i lavoratori, del

Comune di Foggia, Ci hanno denunciato le seguenti gravissime condizioni di lavoro e iniquità:

I lavoratori comunali di Foggia

Non accettano una metodologia di valutazione delle Progressioni Economiche Orizzontali che premia l’anzianità e non il merito;

Alcuni Dirigenti di questo Civico Ente hanno riconosciuto la categoria D a tempo determinato a diversi dipendenti di categoria C, senza procedere a nessuna procedura selettiva ad evidenza Pubblica Interna, negando questa possibilità ad altro personale che quotidianamente da anni già effettua mansioni superiori non retribuite;

Non accettano una metodologia di valutazione delle Progressioni Economiche Verticali che adotta una procedura altamente discrezionale come quale quella comparativa prevista da questa Amministrazione Comunale che premia alcuni e IGNORA la maggioranza dei lavoratori del Comune di Foggia, “MANSIONISTI” da sempre, che con professionalità e competenza contribuiscono fortemente all’erogazione del Servizio Pubblico a favore dei cittadini;

Non possono più aspettare che l’Amministrazione Comunale di Foggia riconosca loro la produttività degli anni 2020-2021 maturata e non ancora corrisposta negando di fatto il diritto alle Progressioni Economiche Orizzontali e le Progressioni Verticali;

Lamentano, l’omessa attuazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Foggia del Piano operativo Agile per tutti i dipendenti;

L’omessa conoscenza del DVR e del Protocollo appendice dello stesso Anti Pandemia Covid;

La mancanza degli RLS;

Denunciano la mancata valutazione di Perfomance Individuale da parte dei Dirigenti di Afferenza ai lavoratori a tempo determinato dell’Ente;

Sul Comando di Polizia Locale:

Il Dirigenza del Settore nel realizzare Progetti individua figure “INFUNGIBILI” tra cui anche Posi-

zioni Organizzative, riconoscendo anche a quest’ultime, forse primo caso nella Funzione Pubblica

Italiana, emolumenti rinvenenti da lavoro extraordinario;

E ancora, in riferimento alla prestazione dei servizi nelle giornate Domenicali e Festive, non vi

è una equa rotazione tra il personale in turno, penalizzando parte del personale con gravosi carichi di lavoro che si concretizzano il più delle volte con l’impossibilità di godere delle ferie, dei

festivi e dei riposi domenicali.

Continui, infondati, provvedimenti Disciplinari contro i Dirigenti Sindacali di USB con cui si cerca

sulla Direzione Polizia Locale di soffocare il dissenso ed il malcontento dei lavoratori di fronte alla palese sperequazione “Operata da anni” sul proprio salario e sui diritti.

Questa O.S., rappresentando l’estremo stato di disagio di tutti i lavoratori del Comune di Foggia, che vivono oramai da anni sulla loro pelle la mancata e negata progressione Economica, professionale e Sociale

PROCLAMA

LO STATO DI AGITAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI FOGGIA A

FAR DATA DAL 09/11/2022;

Avvia le formali procedure di Conciliazione ex legge 146/1990 COME MODIFICATO DALL’ART. 1 comma 4 della Legge 83/2000 e nel rispetto delle norme Contrattuali di riferimento, invita l’Amministrazione Comunale di Foggia a raffreddare la vertenza sopra esposta, convocando la scrivente organizzazione sindacale, ritirando in autotutela la metodologia di valutazione sulle Progressioni Economiche Orizzontali perché palesemente in distonia con i contenuti del D.lgs. 150/2009;

Ad ogni buon fine si rammenta che le procedure in oggetto si ritengono funzionali ad una proclamazione di sciopero che la scrivente si riserva di avviare nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Unione Sindacale di Base Pubblico Inpiego, Coordinamento Regionale Puglia