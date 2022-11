Il Foggia sorride, Nobile: “Siamo sulla strada giusta” (VIDEO)

(NOTA stampa). A metà tra il match disputato lunedì con l’Avellino e il futuro che si chiama Monopoli, Tommaso Nobile, fa il punto della situazione in casa Foggia ai microfoni del club: “L’esperienza qui è bellissima, sono stato convinto sin dall’inizio.

Giocare a Foggia è un passo in più rispetto alle altre piazze”, sottolinea il portiere rossonero e continua parlando di mister Gallo: “Con l’arrivo di Gallo, siamo più compatti. Sono soddisfatto di questa squadra siamo sulla strada giusta. Il mister – prosegue Nobile, ndr – ci ha dato molto a livello mentale, lui ci ha saputo prendere e ci ha dato la giusta carica per ripartire. Che tipo di portiere sono? A me piace giocare con i piedi. Adesso è una caratteristica di tutti i portieri, ma lavoro sempre per migliorare”, conclude il numero 15 del club.