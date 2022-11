Il tempo di ritornare a viaggiare: alcuni consigli pratici

Finalmente nel 2022 stiamo tornando alla normalità dopo due anni di pandemia, e soprattutto si torna a viaggiare, la cosa più attesa in assoluto dopo tutte le restrizioni, le chiusure ecc. Anche se sono cambiate le cose per quanto riguarda le destinazioni, le preferenze dei viaggianti, resta il fatto che ogni viaggio inizia con la ricerca dei voli e dei biglietti, ovvero la ricerca di un’offerta migliore da identificare.

I prezzi dei voli si formano sulla base di una serie di fattori che in fine incidono sull’offerta finale, che potrebbe dipendere dalla stagione, dalla popolarità della destinazione stessa, dal numero di compagnie aeree che effettuano i voli, anche dalla situazione politica e sanitaria di un paese. In giorni di oggi esistono intere piattaforme che si concentrano sull’elaborazione di tutti i dati suddetti per far uscire un’offerta giusta persino sulla base delle esigenze di un cliente che si trova lì online a compilare la tabella del calendario dei voli.

Facciamo un esempio pratico e osserviamo come funziona nel caso di un viaggio interno Roma – Catania, quali sono le tariffe disponibili per poter visitare la Sicilia in vari mesi dell’anno. Per prenotare un volo, si clicca sul calendario online fornendo le proprie date del viaggio presunto, la quantità dei passeggeri, il mese, il giorno/giorni e la piattaforma avendo diverse offerte di compagnie aeree diverse crea una proposta personalizzata dei voli diretti dalla capitale all’isola.

Se vogliamo allargare l’orizzonte del nostro futuro viaggio, immaginiamo esso verso l’Albania, dunque si cambia la destinazione Roma – Tirana e si procede nella stessa maniera di prima, per trovare un volo diretto a prezzo più conveniente tra tutti suggeriti. Come si può osservare, il prezzo può variare in base di compagina aerea, se il biglietto doppio o singolo, ovvero solo andata oppure andata ritorno. Inoltre, saranno mostrati dei voli più richiesti al momento, cioè le destinazioni più popolari del tutto il mondo.

