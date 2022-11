Padre Franco ringrazia per i messaggi d’affetto dopo l’intervento chirurgico

“Giunto al terzo giorno dall’intervento chirurgico è il momento giusto per dire il mio e i mie GRAZIE, a tutti sperando di non dimenticare nessuno. Al primario dott. Franco Gorgoglione ed alla sua magnifica e preparata equipe di sala operatoria ortopedica: sono davvero in gamba e ti rimettono in gamba!

Al prof. Antonio Cisternino (urologia) e al dott. Antonio Facciorusso (cardiologia) per gli interventi e consigli, vista la mia età di ultrasessantenne: in Casa Sollievo si sa collegarsi tra unità operative.Ai dottori, infermieri e operatori sanitari del reparto ortopedico, attentissimi, amorevoli e di vera premura: sono quelli che fanno Casa e sentire in Casa!