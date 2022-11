Stadio Zaccheria di Foggia: 2.5 mln per ristrutturazione, c’è il progetto

Statoquotidiano.it, 10 novembre 2022. La commissione straordinaria del Comune di Foggia ha approvato la determina per l’esecuzione dei lavori, di ristrutturazione e ammodernamento, allo Stadio Comunale Pino Zaccheria. È stata indetta la procedura di affidamento della progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure e contabilità, nonché approvato l’impegno di spesa per 2,5 milioni di euro.

Il progetto definitivo è stato redatto a marzo scorso dall’ ing. Antonello De Stasio, funzionario del servizio Contratti e Appalti dopo il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con ministero dell’Economia, Interno e Infrastrutture a gennaio 2021. Del merito del progetto, al momento, nulla si sa, almeno dalla determina del Comune che elenca gli “elaborati prescritti” ma non allega planimetrie per capire quali lavori saranno fatti.

“Ristrutturazione e ammodernamento Stadio Comunale Pino Zaccheria”, questo il nome del progetto, è completo di tutti gli gli elaborati prescritti, tavole, planimetrie, cronoprogramma.

All’ing. Angelo Marra, di Foggia, è stato affidato il servizio tecnico per la redazione del progetto esecutivo, in conformità a quello definitivo, “determinato in ogni dettaglio sui lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo”, si legge nella determina.

In premessa la determina ripercorre alcune tappe per ottenere una capienza a oltre 11mila posti. Infatti, la Commissione provinciale di vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo (CPVLPS) a giugno 2021, aveva rilasciato parere di agibilità parziale determinandola a 5mila spettatori.

L’iter per arrivare a una capienza di 11.318 si conclude a settembre del medesimo anno dopo che è stato incaricato un professionista esterno. Si doveva rinnovare la documentazione della SCIA (segnalazione certificata inizio attività) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. “Previa verifica puntuale dell’attuale stato dei luoghi, la rivalutazione di tutte le aree di massima sicurezza a servizio dell’impianto sportivo, l’elaborazione di un adeguato progetto, comprensivo di relazione tecnica illustrativa e di tutta la documentazione contabile di rito”.

Tale verifica è stata sottoposta all’approvazione del Comando Provinciale

dei Vigili del Fuoco, del C.O.N.I. per il successivo ottenimento dell’agibilità sospesa. Nella ridefinizione della capienza è stata compresa la Curva nord, mediante alcuni lavori di spostamento, e l’ installazione di seggiolini nell’anello superiore della Tribuna est.

A settembre 2021 la Commissione di vigilanza ha espresso parere positivo sull’agibilità dello stadio con capienza di n° 11.318. La redazione del progetto dell’ing. De Stasio è partita a marzo scorso, la presente determina è un ulteriore passo verso l’esecuzione materiale dei lavori per uno stadio più moderno e sicuro.