Trasporti: volo compagnia Lumiwings Foggia-Torino dal 2/12

Oltre ai collegamenti per il Piemonte l'offerta si amplierà anche per Milano Malpensa, con l'aggiunta di un sesto volo, ai cinque già programmati a dicembre sino a fine marzo. Ogni martedì, infatti, fino al 10 gennaio, ci sarà il volo con partenza da Foggia alle 8 ed arrivo a Malpensa alle 9.45. Da Malpensa invece la partenza è fissata per le 10.30 con arrivo a Foggia alle 12. "Non possiamo non nascondere la soddisfazione - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - per questo ulteriore incremento delle frequenze e delle destinazioni su Foggia.