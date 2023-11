A San Marco in Lamis la “giornata della gentilezza”

L’amministrazione comunale di San Marco in Lamis, in collaborazione alla Pro Loco “G.Serrilli” e all’Associazione di Protezione Civile SM27 organizza la 1^ GIORNATA DELLA GENTILEZZA che ha come scopo quello di sottolineare l’importanza del rispetto e della gentilezza quali valori fondamentali su cui intessere relazioni positive e costruttive con gli altri.

Nel corso dell’evento i piccoli volontari della Protezione civile dipingeranno la panchina di viola, il colore identificativo non è casuale, ma è dato dall’unione del rosso (che simboleggia la concretezza) e del blu (la profondità), due elementi che caratterizzano la gentilezza.

Altresì, verranno messe in atto altre buone azioni.

L’appuntamento è il 13 NOVEMBRE alle ore 17:30 in Piazza Madonna Delle Grazie.

Si invita la cittadinanza a partecipare e ad unirsi alla manifestazione.

Gli assessori

Luigi Tricarico (manifestazione ed eventi)

Meriligia Nardella (Cultura e partecipazione civica)