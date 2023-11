E’ “Numeri” il nuovo singolo del foggiano Gaudiano

Foggia – “Numeri è una canzone che parla del mio senso di inadeguatezza nel mondo della musica. Sintetizza attraverso immagini evocative il mio stato d’animo durante tutto il percorso che continua ancora oggi, nella ricerca di un posto, di un’identità artistica.”



L’artista, che si è aggiudicato il titolo di campione nel programma di Carlo Conti, in diretta su Rai1, torna con una ballad profonda e delicata, dedicata a quel senso di inadeguatezza che disturba, blocca e a volte angoscia.



Il giudizio degli altri, la stanchezza, la difficoltà a riconoscerci quando siamo disorientati: a salvarci, come sempre, la passione e la promessa di lealtà che possiamo e dobbiamo concedere solo a noi stessi.

Dopo la vittoria nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 e il disco “L’ULTIMO FIORE”, Gaudiano ha intrapreso una ricca carriera teatrale: tutt’oggi è protagonista per la Compagnia della Rancia di “Una volta nella vita (Once)”, con la regia di Mauro Simone.

Non solo. Gaudiano, che è nel cast di “The Phantom Of The Opera” di Andrew Lloyd Webber, il 15 ottobre ne ha interpretato il protagonista al Teatro Arcimboldi di Milano.



Il 2023 è anche l’anno del suo ritorno in televisione: tra i protagonisti dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, in onda in prima serata su Rai1, si è aggiudicato il titolo di campione grazie al suo talento interpretativo.

Titolo: Numeri

ISRC: ITW8F2300001

Autori: Luca Gaudiano

Compositori: Luca Gaudiano



Prodotta e arrangiata da: Francesco Cataldo (Nemesynth)

Chitarre: Gianluca Genova

Label: Leave Music

Management: Alessio Ciannella – ADOM s.r.l.

Mix e master di Pierangelo Ambroselli del Pro Cube Studio di Roma.





Luca Gaudiano, in arte GAUDIANO, nasce a Foggia il 3 dicembre 1991 da madre insegnante di lettere e papà ingegnere. È proprio suo padre ad iniziarlo alla musica, regalandogli una chitarra per il suo quindicesimo compleanno. Dopo il diploma si trasferisce a Roma per approfondire gli studi musicali alla Da.Re.C Academy di Gino Landi e vive alcune soddisfacenti esperienze nell’ambito del teatro musicale. Nel 2018 accompagna verso la fine terrena suo padre, che lotta senza rancore ed estrema dolcezza contro un tumore al cervello. L’esperienza dolorosa lo induce a trasferirsi a Milano e concentrarsi sulla sua musica. Compone le sue prime canzoni, tra cui “Polvere da sparo”, dedicata all’amato papà.

Nel 2020 debutta con il 45 giri digitale “Le cose inutili” (Adom Music/Leave Music), con all’interno un lato A dello stesso titolo, “Le cose inutili”, brano scritto durante lockdown, e un lato B intitolato “Acqua per occhi rossi”, e firma il suo primo contratto di distribuzione con Sony.

Dopo un folgorante percorso ad “AmaSanremo”, si aggiudica un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021, che vince proprio con il brano “Polvere da sparo” (Leave Music/Adom Music/Sony Music), che viene trasmesso ininterrottamente da dicembre 2020 in tutta Italia.

Il 14 maggio 2021 esce il suo quarto singolo, “Rimani” (Adom Music/Sony Music/Epic).

Il 2022 si apre invece con i brani “Oltre le onde” e prosegue con “100 kg di piume”, entrambi anticipazioni del nuovo progetto discografico “L’ULTIMO FIORE”, pubblicato a luglio 2022.

“L’ULTIMO FIORE” (Epic/Sony Music Italy) è il disco d’esordio di Gaudiano: un album intenso e raffinato, squisitamente pop. Ricco di contaminazioni e prezioso per la qualità dei testi, si presenta come il perfetto biglietto da visita dell’artista, appassionato e instancabile. Con questo progetto il cantautore ha dimostrato di non aver paura di sperimentare e di saper abbracciare sonorità eterogenee pur conservando un’identità ben precisa. Il fil rouge che lega i 10 brani è sicuramente la scrittura, tra le più incisive e autentiche del cantautorato italiano di nuova generazione, che spicca per l’immediatezza e la semplicità con cui riesce a comunicare sentimenti personali quanto condivisibili, raggiungendo anche le parti più recondite dell’anima e facendo breccia al primo ascolto.

Il 2022 è anche l’anno di “Una volta nella vita (Once): Gaudiano è protagonista a teatro dello spettacolo tratto dal film premio Oscar “Once” e vincitore di otto Tony Award e di un Grammy Award. Prodotto da Compagnia della Rancia e diretto da Mauro Simone, sarà in tour in tutta Italia anche nella stagione 2023/2024.

Ma l’attività in teatro non finisce qui. Il 4 luglio 2023 debutta al Politeama Rossetti di Trieste, per la prima volta in Italia, “The Phantom Of The Opera” di Andrew Lloyd Webber, di cui Gaudiano è parte del cast e il 15 ottobre sostituisce il protagonista al Teatro Arcimboldi di Milano.



Il 2023 è anche l’anno del ritorno in televisione dell’artista foggiano: il 3 novembre, infatti, grazie alle sue doti interpretative, Gaudiano ha vinto la 13esima edizione di Tale e Quale Show, in onda in prima serata su Rai1.