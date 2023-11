Errico Tomaiuolo: “Nightcall, riflettere sulla necessità di sostenere il lavoro degli infermieri”

Gentile StatoQuotidiano,

“Il video è stato creato per l’apertura del Congresso Nazionale degli Infermieri in Sala Operatoria, organizzato dall’associazione AICO, e racconta in modo coinvolgente la quotidiana attivazione notturna degli infermieri. Questo non è solo un resoconto delle sfide che affrontiamo, ma un appassionato inno all’importanza cruciale della nostra professione per la comunità. Siamo lì, pronti a rispondere 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, e il video trasmette un messaggio di dedizione e sacrificio che credo potrebbe risuonare profondamente con il pubblico”.

Lo dice in una mail a StatoQuotidiano.it il dr. Errico Tomaiuolo, infermiere presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Reggio Emilia, all’Arcispedale Santa Maria Nuova.

“In un periodo in cui il sistema sanitario nazionale sta vivendo difficoltà e i professionisti della salute sono messi alla prova, credo che questo video potrebbe essere un veicolo potente per far riflettere sulla necessità di sostenere e valorizzare il lavoro degli infermieri”.

“Che questo video possa ispirare, sensibilizzare e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza del nostro ruolo nella società”.