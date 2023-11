Foggia. Il Presidente Nobiletti convoca il Consiglio Provinciale

Il Presidente della Provincia, avv. Giuseppe Nobiletti, ha convocato il Consiglio Provinciale per le ore 11.00 del giorno 15 novembre 2023 in seduta di prima convocazione e per le ore 11.00 del 16 novembre 2023 in seduta di seconda convocazione, per trattare il seguente OdG:

LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

SURROGA DELLA CONSIGLIERA CESSATA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE SIG.RA RINALDI LIBERA LILIANA.

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA I LETTERA A), D.LGS267/2000 E S.M.I. DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.875.570,81 PER TITOLI ESECUTIVI.

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2023-2025 E MODIFICA ESIGIBILIIA’ DEI CRONOPROGRAMMI DI SPESA DEI PROGETTI PNRR – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 ANNUALITA’ 2023 – AI SENSI DEGLI ARTT. 42 – 175 E 187 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.

ADESIONE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO ALL’ ASSOCIAZIONE “RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI”.

RICHIESTA ALLA REGIONE PUGLIA DI ASSEGNAZIONE DI AGENTI DI POLIZIA PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA IN MATERIE DI COMPETEN2A DELLA PROVINCIA.

La riunione si terrà da remoto e/o in presenza nella Sala consiliare di Palazzo Dogana.