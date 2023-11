Gino Lisa, Cera (FI): “Voli cancellati, subito audizione in Commissione”

FOGGIA – “Non c’è pace per l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia: dopo un inizio promettente, ecco piombare una mitragliata di cancellazioni di voli. In particolare, ad oggi ci risultano annullati i voli per Milano Malpensa previsti dal 23 novembre al 24 marzo ogni martedì e giovedì nonché tutti i voli del mercoledì per Torino dal 16 novembre.

La lista potrebbe continuare ancora.

Il che, ovviamente, provoca enormi disagi ai cittadini che avevano programmato viaggi di piacere o di lavoro ed è una situazione che va approfondita con estrema urgenza. La mobilità è un diritto, non un’opzione, e come tale deve essere garantita. Per questo, ho già depositato una richiesta di audizione in II Commissione dei vertici di Aeroporti di Puglia e dell’Assessore ai Trasporti per avere un quadro chiaro delle ragioni che hanno portato all’annullamento repentino dei collegamenti.

Sarà anche un’occasione utile per fare il punto sulla gestione annuale dell’aeroporto, valutare i progressi compiuti e le criticità emerse, nonché delineare strategie future per il suo sviluppo”. Lo riporta una nota del consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera.