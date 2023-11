Malemodels, copertina per il giovane Massimo Altieri di San Severo

Il calendario maschile Malemodels è nato nel 2001 grazie all’idea e all’iniziativa di tre amici modelli, Santiago Dalla Torre, Davis Wakengire e Lorenzo Zanirato, concretizzandosi poi nella prima edizione nel 2002.

Per i primi anni si è chiamato Fotomodelli d’Italia, ma in seguito, allo scopo di conferire un respiro internazionale al progetto, il nome del calendario è stato trasformato in Malemodels Original. Giunto ormai, quest’anno, alla 23^ edizione, ben presto il calendario si è imposto sulla scena diventando il più longevo, conosciuto e venduto della penisola. Edito da Lorenzo Zanirato e prodotto e distribuito dalla casa editrice torinese Pathos Edizioni, il calendario sarà disponibile da dicembre in tutti gli shop on-line e su ordinazione in tutte le librerie al costo di 13 euro.

Mattia Pagliarulo, penna di Novella 2000 e Dagospia, da tempo collabora con il progetto, in qualità di press agent per le edizioni 2022 e 2023 e dall’ edizione 2024 oltre che come press agent anche come direttore artistico.

Tredici sono gli scultorei protagonisti che hanno posato davanti all’obiettivo del fotografo Loris Gonfiotti durante lo shooting di settembre all’agriturismo La Ciacolada di Grisignano di Zocco, in provincia di Vicenza: Manuel Miolo, Alberto Torres Magro, Christian De Iaco, Nicholas Tescari, Manuel Arnaldi, Cristian Goro, Veljko Barac, Michael Nevola, Gabriele Tiziani, Sebastiano Vernizzi, Simone Mimmi, Filippo Volpi e Massimo Altieri, che si è aggiudicato la copertina.

Massimo ha 30 anni ed è nato e vissuto a San Severo, in provincia di Foggia. Da qualche anno vive a Padova dove svolge la professione di infermiere e fotomodello.

È nato sotto il segno del cancro ed ama la palestra ed il cinema. Si definisce leale, sensibile, ambizioso, orgoglioso e permaloso. È single ed è stato finalista nazionale di Mister Italia, vincendo la fascia di Mister Cinema Veneto 2022.

Si ringrazia la collaboratrice del gruppo Malemodels Antonella Cestari, la make up artist Antonella Cozza, l’hair stylist Majori Mentor del salone Planet Lady di Vicenza e l’assistente di set Vanessa Rinetti. La presentazione ufficiale si terrà venerdì 8 dicembre da mezzanotte in poi all’Art Club di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, e il calendario sarà dedicato alla padrona di casa Art, la regina della notte benacense e drag queen Madame Sisi.

