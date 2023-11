“Nobiletti mette le mani nelle tasche dei cittadini. Qualcuno l’ha detto a Bonito?”

CERIGNOLA (FOGGIA) – “Partecipazione’ era stata la parola d’ordine della sua campagna elettorale per le provinciali. Ma come ogni trovata propagandistica che si rispetti è durata il tempo di raccogliere i voti. E poi è stata cancellata dal dizionario.

Il presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti, senza neppure confrontarsi con quell’Assemblea dei Sindaci che prometteva in pompa magna di far tornare a nuova vita, con la delibera 152 del 28 settembre scorso ha disposto l’aumento del 25% della TEFA. Che tradotto vuol dire costringere i Comuni a mettere le mani nelle tasche dei cittadini con un rincaro della TARI.

Se non fosse una cosa molto seria ci sarebbe da ridere.

Chissà se il Sindaco Bonito, sostenitore di Nobiletti nonostante il ‘campo largo’ lo avesse ‘sedotto e abbandonato’ per la presidenza della Provincia – praticamente umiliandolo, per dirla in parole povere – sia stato informato di questa decisione così importante. A giudicare dalla considerazione in cui viene tenuto, tendo a pensare che come al solito fosse all’oscuro dell’ennesimo disastroso risultato di quella ‘filiera istituzionale’ da lui tanto decantata.

A proposito: il Sindaco può darci notizie del finanziamento regionale per lo smaltimento di rifiuti abbandonati, perso a causa della sciatteria della sua Amministrazione?

Dopo l’esclusione del nostro Comune disposta dalla Regione – quindi sempre dai suoi amici della mitica ‘filiera istituzionale’ – Bonito ci rispose indignato che il 14 agosto i tecnici comunali si sarebbero recati a Bari per mettere a posto le cose e correggere la ‘svista degli uffici regionali’.

Da allora, però, non se ne è più saputo nulla. Bonito si è dimenticato di comunicare ai cerignolani la sua ‘vittoria’ o, come credo più probabile, semplicemente non ha ottenuto un bel niente? Sarebbe interessante saperlo. Sempre ammesso che al Sindaco abbiano detto qualcosa al riguardo”. Lo riporta il Consigliere provinciale e comunale del Movimento Politico “Avanti Cerignola”, Rino Pezzano.