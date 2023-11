“Puglia Per La Palestina”: “Il diritto a manifestare non può essere cancellato dal Questore di Bari”

BARI – “Il diritto costituzionale a manifestare non può essere cancellato dal Questore di Bari, Giovanni Sinner. Il Comitato “Puglia Per La Palestina” conferma l’appuntamento Sabato 11 Novembre alle 16,30 in Piazza Diaz per manifestare nella città di Bari contro Israele e di chi lo sostiene come il governo italiano, contro il Genocidio del Popolo Palestinese che sta avvenedo in questi giorni.

Roberto Aprile che ha firmato le diverse “informative” per il Comitato “Puglia per la Palestina” indirizzate al Questore di Bari, Giovanni Sinner, in cambio ha ricevuto 2 obblighi attraverso delle prescrizioni a soprassedere alle richieste fatte. Aprile, sempre a nome del Comitato ha fatto ricorso al Prefetto di Bari sulla illegittimità delle decisioni del Questore di Bari così come prevede la legge, chiedendo anche un incontro affinchè tale situazione possa essere sbloccata.

Raccontiamo i fatti:

Il Comitato Puglia per la Palestina invia una comunicazione Pec al signor Questore di Bari , Giovanni Sinner, nel pomeriggio di Domenica 5 Novembre 2023 per un corteo a Bari per sabato 11 Novembre con partenza dalle ore 16,30 da Piazza Diaz. Lunedì 6 Novembre una responsabile della digos chiama Aprile al quale dice che per il pomeriggio di Sabato 11 novembre ci sono problemi a causa del traffico. Aprile afferma che si può ridurre la lunghezza del corteo e trovare così una soluzione. Nessuna risposta fino a Giovedi 9 Novembre quando la digos di Brindisi comunica all’Aprile delle prescrizioni in cui si afferma che la manifestazione deve svolgersi in forma statica in Piazza Diaz.

Il motivo è il traffico del sabato pomeriggio, come se le vite di un popolo come quello Palestinese possano essere messe in relazione a tale problema. A questo punto,così come prevede la legge, Aprile fa ricorso al Prefetto di Bari avverso le decisioni del Questore di Bari.

Aprile fa una altra cosa, visto che il problema è il traffico nel diniego alla manifestazione scrive nella serata di Giovedì di nuovo al Questore di Bari dove chiede due sit in. Il primo sit in in via Melo da Bari 161 ,di fronte al consolato israeliano dalle 17,00 alle 20,00. Il secondo sit in sotto la Rai in vi Dalmazia dalle 17,00 alle 20,00.

Subito dopo Aprile viene chiamato dalla digos di Bari in cui gli si prospetta che per la Rai non c’è problema ma per il consolato israeliano sì. Al netto rifiuto alla proposta fattagli arrivano ulteriori prescrizioni questa mattina in cui si vieta il sit in sotto il consolato israeliano.

Ma questa volta il Questore di Bari non gioca con la scusa del traffico ed afferma nel diniego al sit in considerato che la manifestazione preavvisata nei pressi del consolato israeliano, in ragione dell’attuale contesto storico, potrebbe dare occasione a soggetti estranei all’iniziativa di realizzare azioni ostili verso quella nazione attraverso azioni illegali e/o violente ,creando pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblico prende atto e vieta.