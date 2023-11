Scioglimento Consiglio comunale di Manfredonia. “Il Prefetto deve intervenire subito”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Si fa sempre più ingarbugliata la vicenda della firma presumibilmente “estorta” ad una ex consigliera per provocare lo scioglimento del Consiglio comunale di Manfredonia e la fine anticipata dell’Amministrazione Rotice. Oggi, dalle pagine del quotidiano “L’Attacco”, abbiamo appreso che il padre della ex consigliera ha ammesso di aver chiesto un posto di lavoro e di aver incontrato alcuni esponenti politici della ex maggioranza in un noto albergo della città. Perché li ha incontrati proprio lì, in quell’albergo? Chi altro era presente all’incontro?

C’erano anche esponenti della sinistra locale, come si vocifera? Quali garanzie gli sono state date? Da parte di chi e per quali ragioni? È vero che il padre dell’ex consigliera avrebbe agito all’insaputa della figlia, come adesso vorrebbe far credere? Quanto di ciò che è accaduto in quei giorni ha finito in realtà per condizionare la scelta delle dimissioni da parte della ex consigliera?

Spero che su questa “oscura” vicenda di presunta “compravendita” del consenso alla firma delle dimissioni della ex consigliera, si faccia presto chiarezza. Il Prefetto deve assolutamente intervenire. Dovrebbe audire tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda, per accertarsi che il procedimento di presentazione delle dimissioni da parte dei consiglieri non sia stato viziato, al pari delle loro volontà.

Nelle more, il Prefetto dovrebbe sospendere la procedura di proposta di scioglimento che – immagino – avrà già provveduto ad inviare al Ministero dell’Interno. La Città merita di conoscere la verità sugli accadimenti che hanno portato al “sovvertimento” della volontà popolare. Le Autorità preposte devono assolutamente intervenire, perché – se accertate – non è da escludere che alcune delle condotte poste in essere possano configurare profili di rilevanza anche penale”. Lo riporta sui social Cosimo Titta.