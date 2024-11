Cassazione: confermata la custodia cautelare per Michele Piano nell'omicidio Placentino - ph enzo maizzi

San Giovanni Rotondo. Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Michele Piano, nato il 17/09/1973, accusato dell’omicidio del 34enne Michele Placentino ucciso con tre colpi d’arma da fuoco la sera del 2 febbraio in un appartamento al secondo piano di una palazzina a San Giovanni Rotondo.

La decisione conferma l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 23 febbraio 2024, che ha validato la misura della custodia cautelare in carcere, ritenuta necessaria per la gravità degli indizi e il rischio di reiterazione dei reati.

L’evento e le prove raccolte

L’indagine, condotta inizialmente dal Tribunale di Foggia, è stata corroborata da prove decisive: immagini di telecamere di sicurezza, testimonianze oculari e il ritrovamento di abiti insanguinati nell’abitazione dell’accusato, assieme a una pistola sospetta nelle vicinanze. In particolare, i giudici hanno evidenziato la manipolazione delle registrazioni video, cancellate proprio nei sei secondi cruciali durante i quali sarebbe stato compiuto il delitto. Piano ha sostenuto che la cancellazione fosse accidentale, ma questa spiegazione non ha convinto il tribunale.

Le testimonianze contestate

La difesa ha sollevato obiezioni sull’utilizzabilità delle dichiarazioni di due testimoni chiave, presenti sulla scena. Tuttavia, la Corte ha confermato la legittimità delle testimonianze, sottolineando che i due non erano indagati al momento delle loro deposizioni e che le loro dichiarazioni sono state ritenute correttamente raccolte senza le garanzie previste per gli imputati.

Gli argomenti della difesa

L’avvocato di Piano ha sottolineato presunte incongruenze nelle prove: la tempistica del ritrovamento della pistola e la presenza non identificata di un terzo individuo, che si sarebbe allontanato subito dopo il delitto. La difesa ha insistito anche sull’applicabilità di una misura cautelare meno severa, come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ma la Corte ha ritenuto questa soluzione inadeguata alla luce della gravità del reato e della pericolosità sociale dell’indagato.

Conclusione della Cassazione

La Cassazione ha concluso che non sussistono elementi per accogliere il ricorso. I gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari sono stati giudicati adeguatamente motivati. La Corte ha confermato la necessità della custodia in carcere, considerando il comportamento dell’accusato e i suoi precedenti legati a episodi di violenza.

L’udienza del 24 giugno 2024 ha sancito il rigetto del ricorso, con l’imposizione delle spese processuali a carico dell’imputato. Una decisione che rafforza la linea della giurisprudenza in materia di misure cautelari, privilegiando la tutela della sicurezza pubblica e la serietà delle accuse.