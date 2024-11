Roma. La Corte di Cassazione, con sentenza del 8 settembre 2024 (ma di recente pubblicazione), ha respinto i ricorsi presentati da Luciano Biscotti, Francesco Celozzi, Costantino Folla, Antonietta Galasso e Antonio Sassano, confermando le condanne legate a un vasto caso di traffico di stupefacenti.

L’udienza, presieduta dalla giudice Patrizia Piccialli e relazionata dalla consigliera Anna Luisa Angela Ricci, ha sottolineato la solidità del verdetto emesso dalla Corte d’Appello di Bari l’11 luglio 2022.

I Dettagli del Caso Il procedimento giudiziario si è concentrato sull’attività di spaccio condotta a San Nicandro Garganico, strutturata intorno a due gruppi distinti.

Il primo, guidato da Costantino Folla e Michele Mele, aveva Antonietta Galasso come collaboratrice e si occupava di cessioni di cocaina e marijuana. Il secondo era costituito da Antonio Sassano e Maurizio Giornetta. Le prove principali, costituite da intercettazioni ambientali e telefoniche, rilevazioni GPS e riprese video, hanno evidenziato la gestione delle operazioni di scambio e distribuzione degli stupefacenti.

Le Condanne e le Contestazioni

La Corte d’Appello aveva già riformato parzialmente le condanne in primo grado:

Costantino Folla: riduzione della pena a 7 anni e 4 mesi di reclusione e 26.000 euro di multa.

Antonietta Galasso: 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa.

Antonio Sassano: 2 anni e 2 mesi di reclusione e 5.000 euro di multa.

Le accuse riguardavano reati previsti dagli articoli 81, 73 e 80 del DPR n. 309/1990, con episodi di spaccio risalenti al 2014 e al 2011.

I Motivi dei Ricorsi

Gli imputati hanno presentato i ricorsi su diversi aspetti:

Costantino Folla e Antonietta Galasso hanno contestato la motivazione delle responsabilità penali, ritenendola assente.

hanno contestato la motivazione delle responsabilità penali, ritenendola assente. Antonio Sassano ha chiesto l’applicazione delle pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare le nuove disposizioni.

ha chiesto l’applicazione delle pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare le nuove disposizioni. Francesco Celozzi ha portato quattro motivi, tra cui l’errata interpretazione delle intercettazioni e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

ha portato quattro motivi, tra cui l’errata interpretazione delle intercettazioni e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Luciano Biscotti ha contestato la responsabilità attribuitagli e ha evidenziato la sproporzione della sua pena rispetto a quella inflitta a un coimputato giudicato separatamente.

La Decisione della Cassazione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, argomentando che le motivazioni erano generiche o manifestamente infondate.

Ha ribadito che le nuove disposizioni della riforma Cartabia si applicano solo ai procedimenti pendenti in primo grado o appello al momento dell’entrata in vigore del decreto, escludendo così l’applicabilità nei ricorsi alla Cassazione. Inoltre, ha sottolineato che la valutazione dei fatti e delle intercettazioni rimane prerogativa dei giudici di merito e che non è compito della Cassazione riesaminare il merito delle prove.

La sentenza ha sancito la conferma delle pene e l’obbligo per i ricorrenti di coprire le spese processuali e un’ammenda di 3.000 euro ciascuno.