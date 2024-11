FOGGIA – E’ successo intorno alla mezzanotte di ieri, in piazza Aldo Moro, a Foggia, dove – per cause al momento inspiegabili – un cane pitbull, che era al guinzaglio di un uomo, si è avventato contro lo stesso con morsi alla testa.

L’uomo, di circa 80 anni, era in evidente difficoltà e non riusciva a liberarsi dalla presa del cane.

Solo l’intervento di una guardia giurata della Pegaso Security ha evitato il peggio. “Ho sentito le urla del capitato e mi sono precipitato sul posto”, spiega a FoggiaToday Maurizio, il vigilantes intervenuto.

Con grande coraggio, Maurizio ha cercato di frapporsi tra il cane e il malcapitato: “Con un calcio, sono riuscito a far mollare la presa al cane, ma quest’ultimo ha cercato di avventarsi anche contro di me.

Sono riuscito a svincolarmi e ho avvisato subito la polizia. Insieme agli agenti siamo riusciti a bloccarlo, mettendo in sicurezza l’anziano”, che aveva riportato ferite alla testa, con evidente sanguimento.

Sul posto è intervenuto il figlio dell’anziano, nonchè proprietario del cane.