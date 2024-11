Foggia, Zauri: "Bene nel primo tempo, poi il calo"

Luciano Zauri, allenatore del Foggia, ha commentato la vittoria per 1-0 contro la Juventus Next Gen in conferenza stampa.

Ha evidenziato come la partita sia stata una prova di determinazione e sacrificio, sottolineando che la squadra ha sofferto, specialmente nel secondo tempo quando si è abbassata e ha rischiato di subire gol. Zauri ha spiegato di aver scelto l’attaccante Sarr per le sue qualità atletiche, pur riconoscendo il valore di altri giocatori come Santaniello e Murano. Ha lodato la prova dei suoi, rimarcando l’importanza delle vittorie anche a scapito del bel gioco in un momento delicato della stagione. Sul fronte dei portieri, ha affermato che sia Perina sia De Lucia hanno le stesse opportunità, dato che entrambi hanno alternato buone prestazioni a errori.

Il tecnico ha concluso affermando che, nonostante le fatiche fisiche dei suoi giocatori, il Foggia deve immediatamente concentrarsi sui prossimi impegni, visto il calendario serrato e il ritorno dei giocatori squalificati.

Lo riporta tuttoc.com