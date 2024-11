La situazione di Paolo Montero, tecnico della Juventus Next Gen, è decisamente critica.

Dopo l’ultima sconfitta contro il Foggia (1-0), la squadra bianconera ha collezionato il settimo k.o. nelle ultime otto partite, e non vince dalla seconda giornata di campionato. Questa serie di risultati negativi ha portato la società a riflettere seriamente sulla sua posizione.

Il rendimento della Juve Next Gen, ultima in classifica, è preoccupante: una sola vittoria in 12 partite, con 25 gol subiti e una media di due reti incassate per incontro. L’attacco, anch’esso poco incisivo con una media di un gol per partita, ha contribuito alla crisi generale. Le difficoltà sono state amplificate dalle defezioni di giocatori trasferiti alla prima squadra, privando Montero di risorse importanti. Questi fattori hanno reso fragile l’equilibrio della rosa, portando la dirigenza a considerare un cambio tecnico per dare una scossa al gruppo​.

La prossima sfida contro il Latina sarà cruciale per il futuro di Montero: una vittoria appare indispensabile per cercare di invertire la rotta e salvare la sua panchina