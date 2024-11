MANFREDONIA (FOGGIA) – Un Gravina tutto cuore rimonta l’iniziale svantaggio con la doppietta del capitano Chiaradia.

La Cronaca: Parte col piede sull’acceleratore il Manfredonia e al quarto minuto usufruisce di un calcio di rigore per l’atterramento di Scaringella, lo stesso attaccante si presenta sul dischetto e prima si fa ribattere il tiro ma poi ribadisce a rete segnando l’uno a zero.

Al 14esimo succede di tutto, prima il Gravina con un’azione avvolgente arriva per due volte alla conclusione ma i tiri vengono ribattuti dalla difesa dei padroni di casa che ci provano in contropiede con Giacobbe ma il suo tiro finisce di poco fuori. Quattro minuti dopo gli ospiti si ripresentano al tiro con Pierce che dai sedici metri impegna in una presa plastica Sapri.

Al 22esimo sempre i murgiani pericolosi, questa volta con Cavaliere che gira verso la porta ma l’estremo di casa in tuffo mette in angolo. Col Gravina alla ricerca del pareggio, per il Manfredonia si aprono diversi spazi e più di una volta si fa pericoloso senza però concretizzare.

Negli spogliatoi si va con i sipontini avanti di un gol.

Si riparte e subito il Gravina vicinissimo al pareggio con Napolano che servito al centro area apre troppo il piattone con la palla che non c’entra lo specchio.

Al 56esimo gli sforzi dei murgiani vengono premiati dal gol del pareggio realizzato da Capitan Chiaridia che con una bella girata di sinistro batte Sapri. Un minuto dopo il Gravina ha l’occasione per raddoppiare con Santoro ben servito in profondità ma l’attaccante tenta un dribbling di troppo e viene rimontato in area piccola.

Risponde il Manfredonia con una bella conclusione dai vento metri di Koulibaly che Zanin controlla, ora la gara è bellissima con rapidi capovolgimenti di fronte, ancora il Gravina si presenta la conclusione sempre con Chiaradia ma il suo diagonale è largo di pochissimo.

Al 80esimo ancora una bellissima triangolazione degli ospiti, sulla destra, con Napolano a mettere al centro un pallone che Chacon tutto solo cicca clamorosamente.

Nei minuti di recupero e poi la palla più clamorosa per segnare e chiudere l’incontro è sui piedi di Carbonaro ma l’attaccante con tutto lo specchio a disposizione mette incredibilmente fuori.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché nell’ultimo minuto di recupero, ancora il capitano dei gialloblù Chiaradia, con il suo sinistro sigla il gol della sesta vittoria del Gravina in campionato.

Manfredonia: Sapri; Castaldi, Spina, Giacobbe (32’st Coppola), Scaringella (45’st Bubas), Calemme (42’st Amabile), Tedesco (11’st Carbonaro), Montinaro, Coulibaly (40’st Venanzio), Porzio, Forte.

All. Panarelli

Gravina: Zanin, Napolano, Chiaradia, Macanthony, Cabella, Algueche (32’st Bosnjak), Banse (16’st Turchet), Pierce, Santoro (20’st Stauciuc), Cavaliere (20’st Chacon), Gonzalez(42’st Alba).

All. Tiozzo

Reti: 4′ Scaringella (Man) 11′ + 50′ st Chiaradia (Gra)

Ammoniti: Montinaro, Sapri, Amabile (Man), Chacon, Algueche (Gra)

Angoli: 4 Man 10 Gra

Recupero:1’pt, 5’st

Arbitro: sig. P. Arnese (Teramo)

Assistenti: sigg. M. Cirillo/ P.Bianchi (Roma1)

Lo riporta tuttocalciopuglia.com