Manfredonia. Attraverso una replica dettagliata sulla pagina social di StatoQuotidiano.it, l’Assessora del Comune di Manfredonia, con delega al “Welfare di Comunità e Cultura”, Maria Teresa Valente, ha risposto alle recenti dichiarazioni del consigliere d’opposizione Ugo Galli, difendendo la gestione amministrativa e sottolineando l’importanza della chiarezza politica e progettuale.

POTREBBE INTERESSARTI // Gestione dei fondi PNRR, ecco perché il Codacons cita il Comune di Manfredonia

“Vorrei innanzitutto far presente al consigliere Galli – ha esordito l’assessore Valente – che i dirigenti del Comune, come di consueto, eseguono le indicazioni politiche fornite loro. Continuare a incolpare i dirigenti è fuori luogo e distoglie l’attenzione dalle reali responsabilità politiche che riguardano l’iniziativa stessa. È necessario concentrarsi sui veri nodi critici, che risiedono nella progettazione e nelle tempistiche della sua attuazione”.

Valente ha poi rimarcato come il lungo periodo intercorso tra la candidatura e la firma della convenzione – oltre un anno e mezzo – sia di per sé indicativo della complessità e fragilità che ha caratterizzato l’intero processo. “Questo ritardo – ha continuato l’assessore – evidenzia non solo difficoltà procedurali, ma una fragilità intrinseca del progetto originario”.

POTREBBE INTERESSARTI // Gestione dei fondi PNRR, ecco perché il Codacons cita il Comune di Manfredonia

La posizione dell’ufficio legale e la questione CODACONS

Un altro punto centrale della replica dell’assessore ha riguardato la querelle con il CODACONS.

Valente ha precisato che, nonostante il Comune di Manfredonia abbia risposto in modo tempestivo e dettagliato a tutte le richieste documentali avanzate dall’associazione, quest’ultima ha comunque scelto di procedere con un esposto formale indirizzato alla Procura Generale della Repubblica, all’ANAC e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

“Per tutelare l’onorabilità e la correttezza dell’Ente – ha dichiarato Valente – l’avvocatura comunale ha ritenuto doveroso diffidare il CODACONS affinché fornisse riscontro alle nostre richieste più recenti. Questa scelta conferma l’impegno del Comune per la trasparenza e la legittimità delle azioni condotte nella gestione dei fondi del PNRR“.

Le risorse PNRR e il futuro dei servizi agli anziani

L’assessore Valente ha voluto anche rassicurare la cittadinanza sull’utilizzo delle risorse destinate agli anziani non autosufficienti, sottolineando che non andranno perdute. “Il Ministero ha già espresso un parere favorevole all’uso dei fondi, svincolandolo dalla parte infrastrutturale e consentendo così di investire direttamente sui servizi di Assistenza Domiciliare e sulle tecnologie domotiche, rispondendo alle esigenze più immediate dei cittadini”.

Concludendo la sua dichiarazione, Valente ha ribadito: “Il nostro impegno verso la comunità e la trasparenza delle nostre azioni resta prioritario. Vogliamo continuare a lavorare con serietà e concretezza, rispondendo alle necessità dei cittadini e rafforzando i servizi essenziali per il benessere della nostra comunità”.