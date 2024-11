Nel circolo Tennis di San Severo, sotto il sole brillante di una domenica novembrina, si è disputata una finale di qualità e ardore tra le due giovani promesse della quarta categoria femminile. Sul campo si fronteggiano due anime tenaci e genuine, figliolanze sportive della medesima terra, ma diversamente forgiate nelle palestre del talento e della determinazione: da un lato la potente Zino Antonia, orgoglio del Liceo Scientifico Galileo-Moro e fiore all’occhiello del Tennis Manfredonia, allenata dal sapiente Nicky De Luca; dall’altro la raffinata Michela Muscatiello, atleta di classe che veste i colori del Tennis Club San Severo, in cui affina la sua tenacia e l’eleganza della tecnica.

Già nel riscaldamento si percepisce che sarà la potenza fisica e mentale di Antonia Zino a dominare, ma nessuno si aspetta il rigore spietato che la giovane sfodererà sui colpi più decisivi, in un crescendo di precisione che toglie fiato e risposta alla pur ammirevole Michela. Il gioco si sviluppa subito su scambi intensi, dove la Muscatiello cerca il tempo per esprimere la sua classe, eppure nulla può contro l’impeto fisico e la veemenza tattica di Zino. Antonia è dotata di un rovescio straordinario, che porta come una mazza potente e inesorabile, capace di solcare la traiettoria della palla e piegare la resistenza avversaria. Su ogni scambio, la sua battuta risuona come un tuono, il suo dritto taglia come una lama, ma è nel rovescio, soprattutto, che si manifesta l’anima della giocatrice, così sorprendente e devastante da lasciare il pubblico ammirato e incredulo.

La partita si chiude con un secco 6-1, 6-1, punteggio che non rende pieno omaggio alla lotta di Michela Muscatiello, la quale, sebbene sconfitta, ha saputo opporsi con grande dignità e tecnica, tentando di spezzare l’inesorabile supremazia della rivale. Tuttavia, il match sancisce l’emergere di un’atleta che promette meraviglie: Zino Antonia, con la sua struttura fisica imponente e il suo talento naturale, lascia intravedere un futuro radioso.