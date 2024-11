In breve Benvenuti sulla pagina ufficiale Facebook del TARANTO F.C. 1927 Pagina · Club sportivo ufficiostampa@tarantofootballclub.it tarantofootballclub.it Foto Informazioni sui dati di Insights della Pagina · Privacy · Condizioni · Pubblicità · Scegli tu! · Cookie · · Meta © 2024 Post Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Facebook Taranto F.C. 1927 era in diretta. Soordtsnpe026ac78ahhh4t1704i0a99ih16tf02 h 2all1ff1 1 0a6h62h8 5 · Conferenza stampa pre gara Taranto - Audace Cerignola

Il Taranto si prepara al posticipo di lunedì 11 novembre contro l’Audace Cerignola allo stadio Iacovone.

Mark Campbell, rappresentante della Apex, potrebbe essere presente a Taranto in vista della cessione del club, prevista tra il 15 e il 18 novembre. Sul fronte sportivo, il tecnico Cazzarò dovrebbe confermare il modulo 3-5-2, con il giovane Battimelli in attacco, autore di gol decisivi nelle ultime vittorie, e Del Favero in porta​