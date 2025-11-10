Monte Sant’Angelo/Foggia – Nuovo sviluppo nel procedimento penale a carico di Matteo Prencipe, classe 2003, originario di Monte Sant’Angelo, già fermato a luglio per il tentato omicidio di Luciano Bisceglia, 50enne operatore ecologico raggiunto da un colpo di pistola al volto nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2025.

In data odierna la misura della custodia cautelare in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, a seguito del gravissimo peggioramento delle condizioni di salute del giovane detenuto.

Secondo quanto riferito dalla difesa, Prencipe – ristretto presso la casa circondariale di Foggia – sarebbe stato colpito da due infarti durante la detenzione. Il quadro clinico ha portato i medici alla dichiarazione di incompatibilità con il regime di custodia cautelare in carcere e il giudice ha quindi disposto la misura meno afflittiva dei domiciliari.

A renderlo noto a StatoQuotidiano.it è l’avvocata Innocenza Starace, del Foro di Foggia, legale di Prencipe, che in una nota esprime sollievo per il provvedimento ma anche forte riconoscenza verso il personale sanitario dell’istituto penitenziario: “Gli arresti domiciliari – spiega l’avv. Starace – sono stati concessi in ragione della gravissima situazione sanitaria di Matteo, già colpito da due infarti. I medici hanno ritenuto incompatibile la prosecuzione della custodia in carcere e il giudice ha accolto questa valutazione.”

L’avvocata sottolinea il ruolo decisivo dei sanitari del carcere di Foggia: “Sento il dovere di ringraziare e sottolineare la prontezza dei sanitari della casa circondariale di Foggia che, nonostante Matteo fosse stato colpito da ben due infarti, sono riusciti a salvargli la vita con l’utilizzo del defibrillatore. Fondamentale è stata la capacità di osservazione della sanitaria presente e il suo alto senso di umanità.”

E conclude: “Anche a nome di tutta la famiglia di Matteo Prencipe, desidero ringraziare i sanitari del penitenziario di Foggia per aver salvato la vita a un ragazzo di appena 26 anni e per l’attenzione dimostrata in un momento così drammatico.”

Il caso: l’agguato a Luciano Bisceglia e il ruolo contestato a Prencipe

L’aggiornamento odierno si inserisce nel procedimento relativo al tentato omicidio di Luciano Bisceglia, avvenuto nel centro di Monte Sant’Angelo nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 luglio 2025. In quella circostanza il 50enne operatore ecologico venne raggiunto da un colpo d’arma da fuoco al volto e trasportato in gravissime condizioni all’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dove fu ricoverato in rianimazione con prognosi riservata.

Le indagini dei Carabinieri di Manfredonia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, portarono nel giro di poche ore al fermo di due giovani di Monte Sant’Angelo: Matteo Prencipe, classe 2003, incensurato (sempre dichiaratosi innocente); Domenico Basta, classe 1999. Nei giorni successivi venne individuato e fermato anche un terzo presunto complice, Marco Basta, classe 2006, anch’egli di Monte Sant’Angelo, grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte dopo la sparatoria. (Domenico e Marco Basta sono difesi dall’avvocato Ettore Censano del foro di Foggia).

Secondo le prime ricostruzioni, Prencipe sarebbe intervenuto in difesa di uno dei fratelli Basta durante uno scontro con Bisceglia, degenerato poi nella sparatoria.

Le dichiarazioni di Prencipe: “Non ho mai sparato né partecipato alla sparatoria”

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia del 17 luglio 2025, il fermo di Prencipe fu convalidato; il giudice si riservò allora sulla scelta della misura cautelare. In quella sede, il giovane – assistito dall’avv. Starace – decise di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma rese dichiarazioni spontanee.

Prencipe affermò di non aver mai sparato e di non aver partecipato alla sparatoria, spiegando di essere fuggito “per paura” non appena udite le esplosioni dei colpi. La difesa ha più volte richiamato l’esito atteso delle analisi tecniche: “Lo stub test – evidenziava già allora l’avv. Starace – confermerà l’assenza di residui da sparo e, dunque, la non partecipazione attiva all’evento del mio assistito, incensurato e del tutto estraneo a dinamiche criminali.”

Parallelamente, gli inquirenti stanno ricostruendo con precisione i ruoli dei tre indagati sulla base di filmati, testimonianze e accertamenti balistici.

Il profilo della vittima e le piste investigative

Luciano Bisceglia, la vittima dell’agguato, è figura nota alle forze dell’ordine: nel suo passato risultano precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, maltrattamenti familiari e un incidente stradale mortale del 2004. Al suo vissuto è legata anche la tragica uccisione del fratello Luigi, avvenuta in circostanze mai del tutto chiarite.

Proprio la complessità del suo passato induce gli investigatori a non escludere alcuna pista sul movente: vecchi rancori o contese personali; dinamiche criminali locali; un possibile regolamento di conti all’interno di equilibri ancora da chiarire.

Gli accertamenti restano in corso, sia sul fronte balistico sia su quello dei rapporti tra vittima e presunti autori dell’agguato.

La nuova fase del procedimento

Con il provvedimento odierno, Matteo Prencipe lascia il carcere di Foggia e viene collocato agli arresti domiciliari, misura che – sottolinea la difesa – è strettamente connessa alle sue condizioni di salute dopo i due infarti subiti in cella. Il procedimento per il tentato omicidio di Luciano Bisceglia proseguirà ora con gli indagati sottoposti a differenti regimi cautelari, in attesa degli esiti degli ulteriori approfondimenti investigativi e delle decisioni dell’autorità giudiziaria sulle eventuali richieste dell’accusa e della difesa.