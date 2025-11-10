(Il diritto al riposo non è un capriccio)

C’è un dettaglio che molti fingono di non vedere nel dibattito sulla movida: il diritto al riposo e alla salute dei residenti non è un’opinione, è un diritto costituzionalmente garantito. Eppure, davanti alla recente ordinanza del Comune di Napoli che limita l’asporto serale e la somministrazione in alcune zone particolarmente critiche, una parte del mondo degli esercenti sta reagendo come se si trattasse di un attacco personale, quasi di una persecuzione.

E allora proviamo a guardare fuori dai nostri confini.

A Londra, simbolo di vita notturna e pub culture, nessuno immagina di restare a bere per strada fino alle quattro del mattino. Nella maggior parte dei pub la chiusura è fissata intorno a mezzanotte o all’una, e l’ultima birra viene servita circa alle 23.30. Il segnale è chiaro, letterale: il barman suona una campanella, “last call”, e tutti sanno che è il momento di ordinare l’ultimo boccale. Dopo poco il locale si svuota e la serata finisce, senza trasformare i quartieri in discoteche a cielo aperto.

In alcuni casi le regole sono ancora più rigide: davanti a locali particolarmente affollati, dove gli schiamazzi in strada creavano gravi disagi, le autorità locali hanno imposto limiti severi alla presenza di avventori all’esterno già dalle 21.00. Niente consumo sul marciapiede, niente gruppi vocianti fino a tarda notte. La convivenza tra divertimento e vita quotidiana passa prima di tutto per il rispetto degli spazi comuni.

A Napoli, in realtà, qualcosa si sta muovendo nella stessa direzione. In aree come Vico Quercia, dove è stato introdotto il divieto di somministrazione dopo le 22.00, i residenti hanno potuto constatare una drastica riduzione del rumore notturno e dell’inquinamento acustico. È la prova che le regole, quando sono chiare e vengono fatte rispettare, producono effetti immediati e positivi sulla qualità della vita di chi abita quei luoghi tutto l’anno, non solo il fine settimana.

Alcuni gestori, di fronte a questi limiti, hanno scelto di chiudere direttamente alle 22.00, sostenendo che senza l’uso intensivo del suolo pubblico la loro attività non è sostenibile. Ma qui sta il nodo della questione: il suolo pubblico non è, per natura, superficie commerciale. È spazio di tutti. Se un locale ha pochi metri quadrati interni e non può contenere un numero elevato di clienti, questo non può tradursi automaticamente nel “diritto” di riversare le eccedenze su strade e piazze, con conseguenze pesantissime per chi ci vive.

Non si può fare impresa scaricando sui residenti i costi in termini di rumore, degrado, sporcizia, ansia e mancanza di sonno. La libertà di iniziativa economica è garantita dalla Costituzione, ma la stessa Carta prevede che non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. È un equilibrio delicato, ma non negoziabile.

Per questo è fuorviante trasformare il tema della mala movida in una battaglia elettorale o in uno slogan da campagna politica. Qui non si tratta di essere “contro” i locali o “contro” i giovani, ma di mettere ordine dove da troppo tempo regna l’abuso, e di ricordare che il diritto al divertimento finisce dove inizia il diritto degli altri a dormire, lavorare, studiare, curarsi.

Chi ha un esercizio di 10 metri quadrati non può pretendere di occupare intere porzioni di strada come se fossero un’estensione naturale del proprio locale. Chi organizza la propria attività contando su flussi incontrollati di persone fino a notte fonda deve rivedere il proprio modello di business alla luce delle norme e del rispetto dovuto alla comunità che lo ospita.

Difendere i cittadini dai danni della mala movida significa difendere la salute, la serenità domestica, il valore delle case, la vivibilità dei quartieri storici. Significa affermare che non tutto può essere sacrificato sull’altare degli incassi notturni. Come ricordava Piero Calamandrei, i diritti sanciti dalla Costituzione sono costati il sangue e la carne di chi ha combattuto per un Paese più giusto: sta a noi invocarli, esercitarli, non abbassare la testa.

Chiedere regole chiare, controlli seri e rispetto per i residenti non è estremismo: è civiltà. È la condizione minima perché le nostre città restino luoghi in cui si

possa vivere, e non solo consumare.

Comitato Mala Movida di Manfredonia