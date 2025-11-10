Edizione n° 5881

BARATRO // Foggia, l’anno più lungo: tra campo, caos societario e una piazza stremata. Ora, si teme il crollo
10 Novembre 2025 - ore  10:18

"BOTTI AL BANCOMAT" // Staffetta, “palo” e “amici foggiani”. Cassazione conferma le condanne per i “botti ai bancomat” in Lombardia
10 Novembre 2025 - ore  12:39

Concorsi al Comune di Foggia, cambia la regia dei procedimenti: nominati i nuovi responsabili

PROCEDIMENTI Concorsi al Comune di Foggia, cambia la regia dei procedimenti: nominati i nuovi responsabili

Disposta la sostituzione dei responsabili del procedimento per vari concorsi pubblici in corso, a seguito della segnalazione di una potenziale situazione di incompatibilità

Concorsi al Comune di Foggia, cambia la regia dei procedimenti: nominati i nuovi responsabili

Palazzo di città di Foggia - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

Cambio di responsabili per alcune procedure concorsuali del Comune di Foggia. Con una determinazione dell’Area 3 – Affari Generali, il dirigente del Servizio Personale – Parte Giuridico-Amministrativa, dottor Giuseppe Marchitelli, ha disposto la sostituzione dei responsabili del procedimento per vari concorsi pubblici in corso, a seguito della segnalazione di una potenziale situazione di incompatibilità.

L’atto riguarda sia i concorsi per 26 posti a tempo indeterminato (3 nell’Area degli Operatori Esperti e 23 nell’Area dei Funzionari ed elevata qualificazione, profili diversi), sia il concorso per 2 posti di Operatore esperto con mansioni di autista carro gru, a tempo pieno e determinato per tre anni.

La segnalazione di incompatibilità
La dipendente Benedetta Prencipe, già nominata responsabile del procedimento per i profili di “Funzionario Avvocato” e “Funzionario Insegnante” con la determinazione n. 1860 del 1° ottobre 2025, ha comunicato all’amministrazione – con nota protocollata il 3 novembre 2025 – l’esistenza di situazioni tali da configurare una potenziale incompatibilità rispetto al ruolo ricoperto.

Alla luce di tale segnalazione, il dirigente ha richiamato l’articolo 6-bis della legge 241/1990, che impone al responsabile del procedimento di astenersi in caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale, e di segnalarne la sussistenza.

Contestualmente, è stata valutata la posizione della stessa Prencipe, assegnata all’Ufficio Concorsi del Servizio Personale, e la necessità di una rimodulazione dei ruoli per garantire la piena imparzialità nella gestione delle procedure.

Le nuove nomine
Con la determinazione dirigenziale vengono ridefiniti i responsabili del procedimento:
per le procedure concorsuali relative ai profili di “Funzionario Avvocato” e “Funzionario Insegnante” viene nominato responsabile il dipendente Roberto Vigliarolo;
per la procedura concorsuale del profilo di “Operatore Esperto”, con mansioni di Autista carro gru a tempo determinato per tre anni, viene invece nominata responsabile la dott.ssa Benedetta Prencipe.

La scelta consente di superare le potenziali criticità evidenziate e di riallineare le funzioni ai principi di trasparenza e correttezza amministrativa.

Il provvedimento richiama, oltre allo Statuto comunale, il Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), il D.Lgs. 165/2001 e la normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018). Viene inoltre richiamato il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali e il PIAO 2025–2027 per quanto attiene a prevenzione della corruzione e gestione dei conflitti di interesse.

La determinazione prevede:
la pubblicazione dell’atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi di concorso”;
la pubblicazione sul Portale unico del reclutamento “InPA” nelle specifiche sezioni dedicate alle procedure interessate;
la trasmissione del provvedimento ai dipendenti coinvolti.

Il dirigente attesta infine la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto, oltre all’assenza di conflitti di interesse in capo a sé e al responsabile del procedimento, in conformità alle norme anticorruzione vigenti.

A cura di Giovanna Tambo.

