Concorsi al Comune di Foggia, cambia la regia dei procedimenti: nominati i nuovi responsabili

Cambio di responsabili per alcune procedure concorsuali del Comune di Foggia. Con una determinazione dell’Area 3 – Affari Generali, il dirigente del Servizio Personale – Parte Giuridico-Amministrativa, dottor Giuseppe Marchitelli, ha disposto la sostituzione dei responsabili del procedimento per vari concorsi pubblici in corso, a seguito della segnalazione di una potenziale situazione di incompatibilità.

L’atto riguarda sia i concorsi per 26 posti a tempo indeterminato (3 nell’Area degli Operatori Esperti e 23 nell’Area dei Funzionari ed elevata qualificazione, profili diversi), sia il concorso per 2 posti di Operatore esperto con mansioni di autista carro gru, a tempo pieno e determinato per tre anni.

La segnalazione di incompatibilità

La dipendente Benedetta Prencipe, già nominata responsabile del procedimento per i profili di “Funzionario Avvocato” e “Funzionario Insegnante” con la determinazione n. 1860 del 1° ottobre 2025, ha comunicato all’amministrazione – con nota protocollata il 3 novembre 2025 – l’esistenza di situazioni tali da configurare una potenziale incompatibilità rispetto al ruolo ricoperto.

Alla luce di tale segnalazione, il dirigente ha richiamato l’articolo 6-bis della legge 241/1990, che impone al responsabile del procedimento di astenersi in caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale, e di segnalarne la sussistenza.

Contestualmente, è stata valutata la posizione della stessa Prencipe, assegnata all’Ufficio Concorsi del Servizio Personale, e la necessità di una rimodulazione dei ruoli per garantire la piena imparzialità nella gestione delle procedure.

Le nuove nomine

Con la determinazione dirigenziale vengono ridefiniti i responsabili del procedimento:

per le procedure concorsuali relative ai profili di “Funzionario Avvocato” e “Funzionario Insegnante” viene nominato responsabile il dipendente Roberto Vigliarolo;

per la procedura concorsuale del profilo di “Operatore Esperto”, con mansioni di Autista carro gru a tempo determinato per tre anni, viene invece nominata responsabile la dott.ssa Benedetta Prencipe.

La scelta consente di superare le potenziali criticità evidenziate e di riallineare le funzioni ai principi di trasparenza e correttezza amministrativa.

Il provvedimento richiama, oltre allo Statuto comunale, il Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), il D.Lgs. 165/2001 e la normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018). Viene inoltre richiamato il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali e il PIAO 2025–2027 per quanto attiene a prevenzione della corruzione e gestione dei conflitti di interesse.

La determinazione prevede:

la pubblicazione dell’atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi di concorso”;

la pubblicazione sul Portale unico del reclutamento “InPA” nelle specifiche sezioni dedicate alle procedure interessate;

la trasmissione del provvedimento ai dipendenti coinvolti.

Il dirigente attesta infine la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto, oltre all’assenza di conflitti di interesse in capo a sé e al responsabile del procedimento, in conformità alle norme anticorruzione vigenti.

