Consiglio di Stato, stop al ricorso sull’Oasi Lago Salso: inammissibile la revocazione contro la Regione Puglia

Roma – Manfredonia. Con atto di recente pubblicazione, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza n. 7749 del 3 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da un gruppo di proprietari terrieri e società contro la Regione Puglia, nell’ambito del contenzioso sul Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 e sull’istituzione dell’Oasi di protezione “Lago Salso” nel territorio di Manfredonia.

La decisione si inserisce in una vicenda giudiziaria complessa, iniziata nel 2021 e già esaminata sia dal TAR Puglia sia dallo stesso Consiglio di Stato in sede di appello.

La controversia: il piano faunistico e l’Oasi Lago Salso

I ricorrenti – privati cittadini e imprese proprietarie di terreni sulla Riviera Sud di Manfredonia – avevano impugnato davanti al TAR Puglia una serie di delibere della Giunta regionale:

la delibera n. 1198 del 20 luglio 2021 di approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023; la delibera n. 1292 del 2 agosto 2021 con il Regolamento di attuazione del piano; la delibera n. 2054 del 6 dicembre 2021, di rettifica e rinnovata approvazione del piano.

Al centro del contendere, l’inclusione dei loro terreni nell’Oasi di protezione Lago Salso e, in particolare, le modalità con cui la Regione aveva proceduto alla perimetrazione e pubblicità del vincolo.

I proprietari lamentavano:

la mancata notifica individuale degli atti istitutivi dell’oasi ai proprietari o conduttori dei fondi interessati; la mancata pubblicazione della deliberazione all’Albo pretorio del Comune di Manfredonia, in violazione dell’art. 10, commi 13 e 14, della legge n. 157/1992; l’erroneità della stessa perimetrazione e l’assenza dei “requisiti minimi” per l’inserimento dei loro terreni nell’area protetta.

Secondo i ricorrenti, la mancata corretta pubblicità del provvedimento avrebbe impedito loro di esercitare l’opposizione amministrativa prevista dal comma 14 dell’art. 10 della legge 157/1992 (possibile se almeno il 40% dei proprietari delle superfici da vincolare propone opposizione entro 60 giorni).

Dal TAR al Consiglio di Stato: le tappe precedenti

Il TAR Puglia, con sentenza n. 587 del 31 marzo 2023, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, ritenendo che i ricorrenti non avessero la soglia di proprietà (40% dell’area vincolata) necessaria per fondare l’interesse a contestare il vincolo. La decisione era stata impugnata al Consiglio di Stato, che, con sentenza n. 5550 del 24 giugno 2024, aveva:

riconosciuto la legittimazione attiva dei proprietari, riformando sul punto la sentenza di primo grado; ma, nel merito, aveva respinto in parte l’appello e dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo comunque non fondate le doglianze sulla pubblicità degli atti e sulle modalità di istituzione dell’oasi.

È proprio contro questa sentenza che i ricorrenti hanno proposto revocazione, sostenendo che il Consiglio di Stato sarebbe incorso in un errore di fatto, per non aver esaminato la censura specifica relativa alla mancata affissione della delibera all’Albo pretorio.

Il nodo della revocazione: cosa contestavano i ricorrenti

Il ricorso per revocazione è stato proposto ai sensi dell’art. 106 del Codice del processo amministrativo e dell’art. 395, n. 4, del Codice di procedura civile, che consentono l’impugnazione straordinaria di una sentenza in caso di errore di fatto.

Secondo i ricorrenti, il Consiglio di Stato avrebbe:

esaminato solo il profilo della mancata notifica individuale ai proprietari; ma omesso di pronunciarsi sul distinto profilo della mancata pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Manfredonia, anch’essa prevista dall’art. 10, comma 13, della legge n. 157/1992; commettendo così una “mera svista” rispetto a una censura chiaramente articolata sia in primo grado sia in appello.

Da qui la richiesta di revocare la precedente sentenza per errore revocatorio.

La risposta del Consiglio di Stato: nessuna svista, è merito

La Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha però ritenuto il ricorso inammissibile, chiarendo innanzitutto i limiti del rimedio della revocazione: l’errore di fatto rilevante deve consistere in una errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti di causa; non deve riguardare un punto controverso sul quale il giudice si sia già pronunciato; non può trasformarsi in un nuovo grado di giudizio o in un riesame del merito.

Nel caso concreto, i giudici hanno sottolineato che:

nella sentenza n. 5550/2024, il Consiglio di Stato aveva affrontato complessivamente il tema delle forme di pubblicità previste dall’art. 10 della legge 157/1992; aveva valutato le modalità di pubblicità legale adottate dalla Regione Puglia, ritenendole “esaustive” e conformi all’art. 21-bis della legge n. 241/1990, alla disciplina sulla pubblicazione telematica e alla normativa regionale di settore;

aveva quindi espresso un giudizio di merito, non un’omissione dovuta a mancata percezione del motivo.

In particolare, la sentenza oggi impugnata ricorda che, alla luce dell’elevato numero di destinatari del provvedimento, l’amministrazione può legittimamente fare ricorso a forme di pubblicità idonee, anche alternative alla notifica individuale, e che la disciplina della legge 157/1992 non può essere letta in modo isolato rispetto alle norme generali sul procedimento amministrativo.

Per il Consiglio di Stato, dunque, i ricorrenti non hanno denunciato un vero errore di fatto, ma hanno semplicemente manifestato disaccordo con la valutazione giuridica già compiuta dal Collegio: circostanza che esula dall’ambito ristretto della revocazione.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.000 euro, oltre oneri di legge. Resta così definitivamente ferma, almeno per questa via, la precedente sentenza n. 5550/2024, che: riconosceva sì la legittimazione dei proprietari a impugnare il Piano Faunistico Venatorio e l’istituzione dell’oasi; ma confermava, nel complesso, la tenuta degli atti regionali quanto alle modalità di pubblicità e all’istituzione dell’Oasi di protezione Lago Salso.

A cura di Michele Solatia.