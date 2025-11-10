Dramma a Cassino, professore di filosofia muore in aula davanti ai colleghi

Un improvviso malore ha colpito un professore di Storia e Filosofia del Liceo “Marco Tullio Varrone” di Cassino, in provincia di Frosinone. L’uomo, Enrico Trotto, si trovava in aula durante un’ora a disposizione quando ha accusato un grave malessere. Nonostante i tentativi immediati di rianimazione messi in atto dai colleghi e l’intervento dei soccorsi, per l’insegnante non c’è stato nulla da fare. La Polizia di Stato ha confermato che il decesso è avvenuto per cause naturali. Secondo quanto riferito dall’agenzia ANSA, il docente era in classe senza alunni, impegnati in uno stage fuori sede.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì all’interno di un’aula del Liceo classico “Varrone”. Il professore si trovava nella stanza insieme ad alcuni colleghi, con i quali stava conversando, quando ha accusato il malore. Gli studenti, impegnati in un’esperienza formativa in Trentino, non erano presenti. L’uomo è riuscito solo a chiedere aiuto prima di accasciarsi a terra. Episodi simili avevano colpito altre scuole italiane, come ricordato nel caso di Pordenone quando un prof 49enne non si è presentato alla maturità ed è stato trovato morto in casa.

I tentativi di soccorso e l’intervento del 118