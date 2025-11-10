Edizione n° 5881

BARATRO // Foggia, l’anno più lungo: tra campo, caos societario e una piazza stremata. Ora, si teme il crollo
10 Novembre 2025 - ore  10:18

"BOTTI AL BANCOMAT" // Staffetta, “palo” e “amici foggiani”. Cassazione conferma le condanne per i “botti ai bancomat” in Lombardia
10 Novembre 2025 - ore  12:39

Dramma a Cassino, professore di filosofia muore in aula davanti ai colleghi

CRONACA Dramma a Cassino, professore di filosofia muore in aula davanti ai colleghi

Il docente Enrico Trotto si è accasciato in classe al Liceo Varrone. Inutili i soccorsi del 118, accertato il decesso per cause naturali

Dramma a Cassino, professore di filosofia muore in aula davanti ai colleghi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Novembre 2025
Cronaca

Un improvviso malore ha colpito un professore di Storia e Filosofia del Liceo “Marco Tullio Varrone” di Cassino, in provincia di Frosinone. L’uomo, Enrico Trotto, si trovava in aula durante un’ora a disposizione quando ha accusato un grave malessere. Nonostante i tentativi immediati di rianimazione messi in atto dai colleghi e l’intervento dei soccorsi, per l’insegnante non c’è stato nulla da fare. La Polizia di Stato ha confermato che il decesso è avvenuto per cause naturali. Secondo quanto riferito dall’agenzia ANSA, il docente era in classe senza alunni, impegnati in uno stage fuori sede.

I fatti al Liceo Varrone

L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì all’interno di un’aula del Liceo classico “Varrone”. Il professore si trovava nella stanza insieme ad alcuni colleghi, con i quali stava conversando, quando ha accusato il malore. Gli studenti, impegnati in un’esperienza formativa in Trentino, non erano presenti. L’uomo è riuscito solo a chiedere aiuto prima di accasciarsi a terra. Episodi simili avevano colpito altre scuole italiane, come ricordato nel caso di Pordenone quando un prof 49enne non si è presentato alla maturità ed è stato trovato morto in casa.

I tentativi di soccorso e l’intervento del 118

I colleghi hanno immediatamente dato l’allarme e tentato le prime manovre di rianimazione, mentre sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118. È stato utilizzato anche un defibrillatore in dotazione all’istituto, ma ogni tentativo di salvare la vita all’insegnante è risultato vano. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Situazioni analoghe avevano commosso la comunità scolastica anche a Milano, dove un’aula del liceo Beccaria è stata dedicata un docente scomparso dopo una malattia fulminante.

L’arrivo della Polizia e gli accertamenti

Sul luogo della tragedia è intervenuta una Volante della Polizia di Stato, che ha eseguito i rilievi di rito e raccolto le testimonianze dei presenti. Gli agenti hanno confermato che la morte del docente è avvenuta per cause naturali, escludendo qualsiasi altra ipotesi. La notizia ha suscitato profonda commozione nella comunità scolastica del Liceo Varrone, dove colleghi e studenti hanno espresso vicinanza alla famiglia dell’insegnante.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it

LASCIA UN COMMENTO