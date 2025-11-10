SAN SEVERO (FG) – Tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 novembre, lungo la Strada Provinciale 109 che collega Foggia a San Severo. Un giovane carabiniere, originario della Sardegna e in servizio presso la Compagnia di San Severo, ha perso la vita in un incidente stradale autonomo.

Secondo una prima ricostruzione, il militare stava facendo rientro in città a bordo di un’Alfa Romeo Giulia di servizio quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada.

L’impatto è stato violentissimo: all’arrivo dei sanitari del 118 non c’è stato nulla da fare, hanno potuto soltanto constatare il decesso del carabiniere.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto di servizio, mentre i rilievi sono stati affidati alla polizia stradale. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, la circolazione lungo la Provinciale 109 è stata temporaneamente interrotta, con inevitabili disagi al traffico.

La notizia ha destato profondo cordoglio tra i colleghi dell’Arma e nella comunità sanseverese, dove il giovane militare era conosciuto e stimato per il suo impegno e la sua dedizione al servizio dello Stato.

In una nota ufficiale, «il Comandante Generale, Salvatore Luongo, e tutta l’Arma dei Carabinieri esprimono profondo cordoglio alla famiglia del Car. Sebastiano Marrone, deceduto oggi a San Severo (FG) in un incidente stradale nel corso del servizio».

L’intera città si stringe attorno alla famiglia del militare e ai colleghi della Compagnia di San Severo, in un lutto che colpisce ancora una volta chi ogni giorno opera in prima linea per la sicurezza dei cittadini.