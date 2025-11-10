Edizione n° 5881

Home // Cronaca // Dramma nel Foggiano. Carabiniere Sebastiano Marrone perde la vita in un incidente sulla Provinciale 109

MARRONE Dramma nel Foggiano. Carabiniere Sebastiano Marrone perde la vita in un incidente sulla Provinciale 109

Un giovane carabiniere, originario della Sardegna e in servizio presso la Compagnia di San Severo, ha perso la vita in un incidente stradale autonomo

Dramma nel Foggiano. Carabiniere Sebastano Marrone perde la vita in un incidente sulla Provinciale 109

Dramma nel Foggiano. Carabiniere Sebastano Marrone perde la vita in un incidente sulla Provinciale 109 - ph enzo maizzi

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
10 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

SAN SEVERO (FG) – Tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 novembre, lungo la Strada Provinciale 109 che collega Foggia a San Severo. Un giovane carabiniere, originario della Sardegna e in servizio presso la Compagnia di San Severo, ha perso la vita in un incidente stradale autonomo.

Secondo una prima ricostruzione, il militare stava facendo rientro in città a bordo di un’Alfa Romeo Giulia di servizio quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada.

L’impatto è stato violentissimo: all’arrivo dei sanitari del 118 non c’è stato nulla da fare, hanno potuto soltanto constatare il decesso del carabiniere.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto di servizio, mentre i rilievi sono stati affidati alla polizia stradale. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, la circolazione lungo la Provinciale 109 è stata temporaneamente interrotta, con inevitabili disagi al traffico.

La notizia ha destato profondo cordoglio tra i colleghi dell’Arma e nella comunità sanseverese, dove il giovane militare era conosciuto e stimato per il suo impegno e la sua dedizione al servizio dello Stato.

In una nota ufficiale, «il Comandante Generale, Salvatore Luongo, e tutta l’Arma dei Carabinieri esprimono profondo cordoglio alla famiglia del Car. Sebastiano Marrone, deceduto oggi a San Severo (FG) in un incidente stradale nel corso del servizio».

L’intera città si stringe attorno alla famiglia del militare e ai colleghi della Compagnia di San Severo, in un lutto che colpisce ancora una volta chi ogni giorno opera in prima linea per la sicurezza dei cittadini.

fotogallery enzo maizzi

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

