Educazione sessuale alle medie, dietrofront della Lega: servirà il consenso dei genitori come alle superiori

La modifica è parte del disegno di legge intitolato “Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico”, la cui discussione è iniziata in giornata nell’Aula della Camera. L’obiettivo dichiarato è quello di tutelare il ruolo delle famiglie nelle scelte educative, mantenendo la coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo. La misura intende quindi garantire ai genitori la possibilità di autorizzare, o meno, la partecipazione dei figli a determinati percorsi formativi.

A spiegare la ratio del provvedimento è stato il relatore leghista Rossano Sasso, il quale ha chiarito che la modifica è contenuta in un “nuovo emendamento, che abbiamo depositato a prima firma di Latini (Lega)” e che punta a “fare chiarezza. Noi non siamo quelli che vogliono vietare che in classe si parli di affetto e rispetto”, ma si è scelto di procedere con “una modifica normativa alla luce della strumentalizzazione in atto”.

Le critiche dell’opposizione in Aula