Foggia, chiarimenti del Comune sul bando per gli accompagnatori degli scuolabus: «La procedura è legittima»

Foggia, 10 novembre 2025 — Chiarezza e rigore giuridico. Con queste parole l’Amministrazione comunale di Foggia ha risposto alle polemiche nate attorno al bando per l’assunzione di accompagnatori degli scuolabus, sottolineando l’osservanza delle norme che regolano il rapporto di lavoro pubblico e respingendo interpretazioni considerate «distorte e fuorvianti».

Comunicato Bando accompagnatori…

Al centro della precisazione, resa nota con un comunicato ufficiale, c’è il cosiddetto diritto di precedenza che beneficia i lavoratori assunti a tempo determinato: norma che, se applicata correttamente, riconosce loro una corsia preferenziale qualora l’Amministrazione intenda assumere a tempo indeterminato entro dodici mesi dalla conclusione del contratto. L’Amministrazione richiama il quadro normativo formato dagli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo 165/2001 e dall’articolo 24 del Decreto Legislativo 81/2015 (Jobs Act), che disciplinano i casi e le modalità di esercizio di tale diritto.

La svolta della vicenda arriva dall’Avvocatura comunale. Una prima nota, inviata l’1° settembre al dirigente del Servizio Personale, all’assessore al Personale e per conoscenza alla sindaca e al segretario generale, ha definito «legittima» la procedura seguita dall’ente. La posizione è stata ribadita il 7 novembre in una lettera più dettagliata indirizzata al Presidente della Sesta Commissione Consiliare Territorio: secondo la dirigente dell’Avvocatura, la procedura «non è una stabilizzazione, ma una modalità di assunzione ordinaria, sebbene derogatoria rispetto al concorso pubblico».

Nel testo della nota dell’Avvocatura si precisa inoltre che la norma contenuta nella cosiddetta Legge Madia che limita al 50 per cento i posti destinabili a stabilizzazioni non è applicabile al caso specifico, poiché riguarda istituti diversi dalla procedura in esame. Fondamentale, nella ricostruzione giuridica, è la natura stessa del diritto di precedenza: «il diritto di precedenza, infatti, non sorge da una pattuizione contrattuale, ma direttamente dalla legge», si legge nella nota, che sottolinea come tale diritto sia stato esteso dal legislatore a categorie specifiche di lavoratori, in particolare quelli assunti tramite liste di collocamento per le qualifiche più basse.

L’Avvocatura richiama anche la mancanza di una deroga nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL): «In assenza di una deroga del CCNL, il Comune è obbligato per legge a riconoscere tale diritto», è la sintesi delle valutazioni legali. La conclusione è netta: l’applicazione del diritto di precedenza «non solo è legittima ma è una misura prudenziale che tutela l’Ente da un contenzioso quasi certo» qualora i diritti sanciti dalla legge venissero negati ai lavoratori interessati.

Dal Comune arriva anche un messaggio politico-amministrativo: evitare forzature o interpretazioni che possano alimentare incertezze e contenziosi inutili. «Qualsiasi altra interpretazione o ricostruzione su questa vicenda è distorta, fuorviante e non rispondente al vero», recita il comunicato, che appare pensato a rassicurare non solo i dipendenti coinvolti ma anche i cittadini sulla regolarità della procedura.

La vicenda pone comunque questioni di più ampio respiro che vanno oltre il singolo bando: il delicato equilibrio tra la necessità di garantire servizi pubblici essenziali — come il trasporto scolastico — e il principio di trasparenza nelle assunzioni, oltre alla tutela delle aspettative occupazionali di chi ha già prestato servizio su base temporanea. L’Amministrazione, nei suoi atti, sembra voler percorrere una strada prudente per ridurre il rischio di contenziosi e per rispettare le norme vigenti, ma la questione potrà trovare ulteriori sviluppi in sede consiliare o giudiziaria qualora i soggetti interessati decidessero di impugnare le scelte compiute.

Per ora, il Comune ha messo sul tavolo la sua versione giuridicamente motivata e invita a un confronto fondato sui fatti e sulle norme. La trasparenza e il rispetto delle regole restano — secondo l’Amministrazione — l’unica via possibile per gestire correttamente il reclutamento nel settore dei servizi scolastici.