Foggia, la città si raccoglie per le vittime di Viale Giotto. Nei nostri cuori (FOTO VIDEO)

FOGGIA – Ventisei anni dopo, Viale Giotto continua a essere una ferita aperta nel cuore della città. L’11 novembre Foggia si è fermata ancora una volta per ricordare le 67 vittime del crollo del palazzo al civico 120, una delle tragedie più dolorose della storia cittadina.

Il calendario delle celebrazioni, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Parenti delle vittime, si è aperto lunedì 10 novembre con un momento di preghiera e raccoglimento al “Parco della Memoria” di Viale Giotto. Attorno al monumento dedicato a chi perse la vita in quella notte terribile, si sono ritrovati familiari, rappresentanti delle istituzioni, semplici cittadini e delegazioni del mondo associativo. La deposizione di una corona di alloro ha suggellato il silenzioso omaggio della comunità foggiana.

La mattina dell’11 novembre il ricordo si è spostato al Cimitero comunale, presso il “Sacrario delle vittime crollo Viale Giotto”. Qui, davanti alle lapidi, è stata impartita una benedizione e sono stati deposti fiori e corone. Momenti intensi, accompagnati da lunghi minuti di silenzio, durante i quali la commozione dei presenti ha dato voce a un dolore che il tempo attenua ma non cancella.

Nel tardo pomeriggio, sempre martedì 11, il programma si è concluso con la messa di suffragio nella chiesa del Sacro Cuore, promossa dall’Associazione Parenti delle vittime. La celebrazione è stata partecipata da numerosi fedeli: tra i banchi, fianco a fianco, le famiglie delle vittime, i rappresentanti delle istituzioni e tanti cittadini che, anno dopo anno, scelgono di non far mancare la propria presenza.

Durante la liturgia sono stati ricordati i nomi delle 67 persone scomparse, a sottolineare come dietro i numeri ci siano storie, affetti, progetti interrotti. Il ricordo si è intrecciato con un appello condiviso: continuare a coltivare la memoria e trasformarla in responsabilità collettiva, perché simili tragedie non si ripetano.

Le iniziative per l’anniversario del crollo di Viale Giotto hanno così confermato, ancora una volta, il forte legame tra Foggia e le sue vittime: una comunità che continua a stringersi attorno ai familiari, custodendo il passato e rinnovando ogni anno un impegno di vicinanza, solidarietà e coscienza civile.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI