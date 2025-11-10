Foggia: Lucetta Scaraffia presenta il suo ultimo libro al Liceo Marconi

Pensare con la propria testa, anche di fronte a Dio, è il filo rosso che lega le otto protagoniste del libro “Dio non è così” (Bompiani, 2025) di Lucetta Scaraffia, ospite del Liceo Scientifico “G. Marconi” di Foggia venerdì 14 novembre 2025, dalle 11.30 alle 13.30, presso l’Auditorium “Renata De Michele”.

L’evento si inserisce nella rassegna “Conoscere per scegliere, dialogare per crescere”, promossa dal Dipartimento di Storia e Filosofia del Liceo, che intende educare gli studenti alla libertà del pensiero e alla ricerca personale di significati.

L’incontro, aperto dai saluti della Dirigente scolastica, prof.ssa Piera Fattibene, e di don Bruno D’Emilio, docente IRC e attivo promotore culturale nel nostro territorio, sarà condotto dai docenti di Filosofia e Storia Monica Gigante, curatrice della rassegna, e Gaetano Vavalle.

Ad aprire il dialogo con l’Autrice, una performance musicale ispirata ai temi del libro, interpretata dagli alunni Aurelia Muscio e Joseph Eronia della classe 4L.

Nel volume, Scaraffia racconta otto figure femminili del Novecento, donne di cultura, mistiche e ribelli dello spirito, che hanno osato dire “Dio non è così”, rompendo con l’immagine di un divino costruito dal potere e dal patriarcato. Ognuna, a modo suo, ha cercato un Dio che libera, non che impone. Il libro diventa così un invito a guardare la trascendenza come via per conoscere se stessi, per non rinunciare mai a interrogarsi e a cercare.

Per le ragazze e per i ragazzi del Liceo Marconi, l’incontro sarà anche un’occasione per scoprire che il pensiero libero e la ricerca di verità non appartengono solo alla filosofia o alla fede, ma anche alla scienza, che fonda la conoscenza non sulle risposte ma sulle domande. “Pensare autonomamente, sperimentare, mettere in discussione le verità imposte – ha spiegato la prof.ssa Gigante – sono azioni che uniscono il metodo dello scienziato e la forza dell’anima che cerca”. “Educare al pensiero critico e alla libertà spirituale – ha commentato la dirigente Fattibene – significa educare alla dignità e alla non violenza”.

L’incontro si colloca tra le iniziative promosse dal Liceo Marconi per la Giornata del 25 novembre contro la violenza sulle donne, poiché celebra donne che hanno resistito alle forme di dominio religiose, culturali e simboliche e hanno saputo trasformare la loro ribellione in una via di conoscenza e di libertà.