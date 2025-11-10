Giunta regionale, pioggia di provvedimenti: da agricoltura e ambiente alla sanità, ecco cosa cambia in Puglia

La seduta del 10 novembre della Giunta regionale si chiude con un pacchetto corposo di decisioni che toccano quasi tutti i settori dell’azione amministrativa: agricoltura, ambiente, lavoro e formazione, sanità, sviluppo economico, digitale, turismo e urbanistica. Una riunione dal respiro programmatico, che guarda al 2025 e oltre, tra emergenze immediate e pianificazione di medio periodo.

Sul fronte agricoltura, la Regione stanzia 700mila euro in favore di Arif per interventi di emergenza “non prevedibili e improrogabili”. Le risorse serviranno a prolungare le attività di antincendio boschivo e a garantire la fornitura di acqua agli agricoltori sino al 31 ottobre 2025, in un contesto di crisi climatica che rende sempre più fragili boschi, campagne e produzioni. Contestualmente viene approvato uno schema di regolamento che modifica la disciplina dell’Albo delle imprese forestali della Regione Puglia: l’obiettivo è snellire le procedure, chiarire i requisiti professionali e rendere più chiari iscrizioni, cambi di classe, rinnovi e reintegri.

Il capitolo faunistico–venatorio registra l’aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024-2029 e del relativo rapporto preliminare VAS, con l’adozione dei nuovi Ambiti Territoriali di Caccia, adeguati alle ultime novità normative. Via libera anche allo schema di regolamento sulla Vigilanza Venatoria Volontaria, che disciplina utilizzo e qualifiche delle guardie volontarie impegnate nei controlli sul territorio.

In materia di pesca e acquacoltura, la Giunta riprogramma le risorse del PN FEAMPA 2021-2027, incrementando di 1.404.980 euro i capitoli dedicati a “Misure e premi”: un sostegno mirato al comparto in una fase di forte trasformazione delle politiche europee.

Sul versante ambiente, viene rafforzato il contrasto all’abbandono dei rifiuti e alle discariche abusive: 45mila euro saranno destinati a Legione Carabinieri “Puglia”, Nuclei Operativi Ecologici di Bari e Lecce e Guardia di Finanza per intensificare controlli e repressione degli illeciti ambientali. Parallelamente, nell’ambito degli Investimenti integrati territoriali, vengono stanziati 4.225.563,15 euro per interventi di “infrastrutturazione verde” in nove poli urbani – Altamura, Andria, Bari, Bitonto, Brindisi, Cerignola, Foggia, Lecce e Molfetta – a valere sull’Azione 2.13 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.

Capitolo bilancio: la Giunta adotta la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2026-2028, il quadro di riferimento che orienterà le scelte di finanza pubblica regionale nei prossimi anni, tra vincoli di spesa e risorse europee.

In tema di mobilità sostenibile, viene approvato lo schema di Accordo con la Provincia di Lecce per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del percorso ciclabile Otranto–Frigole, circa 35 km, tratto strategico della Ciclovia Adriatica nell’ambito del progetto europeo CYROS finanziato da Interreg Italia-Croazia 2021/2027.

Molto denso il capitolo politiche del lavoro, istruzione e formazione. La Giunta garantisce la permanenza nelle residenze universitarie Adisu Puglia agli studenti rifugiati con protezione, già assegnatari di posto alloggio per il 2024/2025 ma non beneficiari di borsa di studio, per consentire il completamento del percorso accademico. Viene prevista anche la prima accoglienza di studentesse e studenti palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza e lo sgravio della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per l’anno accademico 2025/2026, a favore degli studenti extra UE di Paesi in via di sviluppo.

Sul fronte della formazione professionale, la Giunta approva l’ampliamento dell’offerta triennale di Istruzione e Formazione Professionale in modalità duale per il 2025/2026, per un importo complessivo di 188.525,56 euro, mediante utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione e relativa variazione al bilancio. Viene inoltre approvato un provvedimento a sostegno dell’attività della Consigliera di Parità regionale per iniziative formative e culturali sui temi della parità di genere, rivolte a professionisti, studenti e cittadinanza.

Sul versante programmazione, vengono nominati i componenti esterni del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) e approvato lo schema di convenzione per un importo di 1.437.300 euro a carico del bilancio autonomo regionale, con il compito di monitorare qualità ed efficacia degli investimenti pubblici.

In ambito protezione civile, nasce il Tavolo Regionale dei Giovani Volontari di Protezione Civile, con una disciplina ad hoc di organizzazione e funzionamento. Un organismo pensato per valorizzare il volontariato organizzato e coinvolgere le nuove generazioni nella definizione di strategie e buone pratiche di prevenzione e gestione delle emergenze.

Molto rilevanti i numeri della sanità. Viene approvata una variazione al Bilancio di Previsione 2025 per 50.605.374,47 euro, per allineare gli stanziamenti del Fondo Sanitario Regionale vincolato ai dati aggiornati di riparto. Un’ulteriore variazione riguarda il Fondo Sanitario Regionale indistinto, in attesa del riparto definitivo CIPESS per il Servizio Sanitario Nazionale 2025. La Giunta approva inoltre il rinnovo degli Accordi-quadro tra Regione, Enti del SSR e soggetti impegnati in prevenzione e promozione della salute, ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/90.

Per la Segreteria generale della Presidenza, arrivano tre provvedimenti chiave: l’approvazione del bilancio di esercizio 2024 dell’Agenzia ASSET; la terza revisione delle direttive sulle spese di funzionamento delle società controllate dalla Regione; e il via libera al PIAO 2026-2028, il Piano integrato di attività e organizzazione, che punta a rafforzare trasparenza, qualità dei servizi e coerenza strategica dell’azione amministrativa. Contestualmente viene riorganizzato il sistema delle strutture speciali di Audit e Controllo sui fondi europei, con la soppressione di due strutture e la revisione delle delibere che designavano l’Autorità di Audit per il ciclo 2014-2020.

In materia di servizi territoriali, la Giunta approva il Piano Generale di Bonifica per i soppressi Consorzi di Arneo, Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Ugento e Li Foggi, oggi confluiti nel Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia: un passo cruciale per la pianificazione degli interventi idraulici e di manutenzione del territorio.

Sul fronte sicurezza e politiche per le migrazioni, viene approvato un protocollo che impegna istituzioni pubbliche – tra cui Prefettura e Procura di Brindisi – e soggetti privati nella costruzione di un nuovo modello integrato di contrasto al caporalato e all’intermediazione illecita, fondato su prevenzione, repressione e una cabina di regia stabile per monitorare l’efficacia delle misure.

In tema di sviluppo economico, la Regione incrementa di 10.875.629,49 euro la dotazione del fondo TECNONIDI “Az. 1.4”, dedicato alla creazione e al consolidamento di start up innovative, e definisce un indirizzo strategico unitario per le politiche sull’idrogeno verde, nel quadro della strategia #H2Puglia2030. Al Dipartimento Sviluppo Economico viene affidato il coordinamento delle iniziative, con l’obiettivo di coniugare transizione energetica, ricerca, innovazione, filiere produttive e formazione.

La transizione digitale fa un passo avanti con l’approvazione dell’Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e AgID per progetti comuni, in particolare sull’Intelligenza Artificiale applicata alla pubblica amministrazione, con la delega al Responsabile per la Transizione al Digitale per la sottoscrizione dell’intesa.

Nel settore turismo e cultura, la Giunta riprogramma le risorse e incrementa di 325mila euro l’azione regionale a sostegno dell’Avviso per il potenziamento e la qualificazione degli info-point turistici della rete regionale per il 2025, puntando su accoglienza e informazione come leve di competitività.

Infine, in materia di urbanistica, vengono approvati i criteri di priorità per concedere anticipazioni ai Comuni, a valere sul Fondo Regionale di rotazione, per la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, con una prenotazione di spesa pari a 74.393 euro. Un segnale di continuità nella lotta all’abusivismo edilizio e nella tutela del territorio.