Il nuovo corso della Guardia Costiera nel Gargano: la visita del Direttore Marittimo rafforza i legami con il territorio

Manfredonia — Una giornata istituzionale che ha il sapore della continuità e della responsabilità. Il neo Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata jonica, Contrammiraglio Donato De Carolis, ha fatto visita nei giorni scorsi alla Capitaneria di Porto di Manfredonia, sancendo con gesti formali e colloqui serrati la volontà dell’Autorità Marittima di intensificare l’azione a tutela del litorale e delle comunità costiere.

Accolto dal comandante della Capitaneria, Capitano di Fregata Marco Pepe, il Contrammiraglio De Carolis ha incontrato una rappresentanza del personale militare in forza alla Capitaneria e agli Uffici marittimi della provincia di Foggia. Davanti alla linea perfetta degli uniformi — le immagini ufficiali ritraggono gli uomini e le donne in divisa schierati all’esterno della sede, con le bandiere nazionali e europee a vegliare sull’evento — il Direttore Marittimo ha espresso «vivo apprezzamento per la passione, l’impegno e la perseveranza» profusi nel servizio quotidiano.

Il tono dell’incontro è stato istituzionale ma pragmatico: De Carolis ha sottolineato l’importanza del Compartimento Marittimo di Manfredonia, chiamato a operare «in un contesto territoriale particolarmente complesso», dove le sfide spaziano dalla sicurezza della navigazione alla tutela ambientale, dalle attività di soccorso alla regolamentazione degli usi pubblici del mare. Gli uomini e le donne della Capitaneria sono stati invitati a proseguire nel lavoro con la stessa dedizione, in una fase di particolare attenzione verso la valorizzazione e la salvaguardia del litorale.

Il rituale scambio dei crest e la firma sul giornale storico della Capitaneria hanno scandito il momento più simbolico della visita, a conferma della stretta continuità istituzionale fra le diverse articolazioni della Guardia Costiera. Successivamente, De Carolis e il comandante Pepe si sono recati al Municipio di Manfredonia dove hanno avuto un cordiale colloquio con il sindaco Domenico La Marca. Nel corso dell’incontro è stata ribadita «la piena ed ampia disponibilità da parte dell’Autorità Marittima nel perseguire gli obiettivi di valorizzazione e tutela dell’ambito costiero e delle attività connesse ai pubblici usi del mare e del porto».

La missione del Direttore Marittimo non si è limitata alla città portuale: le visite istituzionali sono proseguite nella città di Foggia, dove sono stati incontrati il Presidente della Provincia e il Prefetto. Secondo il comunicato stampa diffuso dalla Capitaneria, gli incontri si sono rivelati «proficui ai fini di un bilancio delle attività svolte» e per definire «i futuri obiettivi comuni da perseguire», una necessità ormai imprescindibile in una regione che vive di mare ma deve confrontarsi con pressioni antropiche, traffici commerciali e sfide ambientali.

La presenza di De Carolis a Manfredonia assume anche il valore di un segnale politico-amministrativo: rafforzare il dialogo fra istituzioni locali e Autorità Marittima significa mettere al centro una governance condivisa del mare, capace di coniugare sviluppo economico e tutela dei beni comuni. Le foto ufficiali — che mostrano momenti di scambio e il calore della cerimonia — chiudono idealmente una giornata che vuole essere l’inizio di un lavoro corale, sul piano operativo e sul piano della relazione con le comunità locali.

La visita si è conclusa con gli auguri e i ringraziamenti da parte delle autorità incontrate per l’incarico recentemente assunto dal Contrammiraglio De Carolis: un avvio che punta a rafforzare la presenza e la capacità di intervento della Guardia Costiera nel Golfo di Manfredonia e nell’intera area jonica, a difesa del mare e delle persone che lo vivono ogni giorno.