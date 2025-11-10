In Italia sempre più single: l’onda lunga che cambia anche il mattone (e arriva in Puglia)

Nel silenzio delle statistiche sta cambiando la forma delle famiglie italiane – e con essa il mercato della casa. Secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, le persone che vivono da sole sono ormai un segmento in forte espansione, al punto da ridisegnare la domanda immobiliare di oggi e di domani.

Famiglie monocomponente al 36,2% (con punte del 57% a Milano)

I numeri raccontano un’Italia sempre più fatta di single: nel 2023-2024 le famiglie composte da una sola persona sono salite al 36,2% del totale. Nelle grandi città la tendenza è ancora più marcata: a Milano le famiglie monocomponente toccano il 57%.

Lo scenario prospettico non è meno dirompente: entro il 2050, secondo le proiezioni riportate da Tecnocasa, solo una famiglia su cinque sarà formata da una coppia con figli, mentre il 41,1% sarà composta da persone sole. Un ribaltamento strutturale che obbliga il settore immobiliare a ripensare offerta, tagli e servizi.

Sempre più single comprano casa (e scelgono soprattutto la prima abitazione)

Nel primo semestre del 2025, le compravendite realizzate da single tramite le agenzie del Gruppo Tecnocasa sono salite dal 31,5% del 2024 al 32,8%. Nelle grandi città la media balza al 37,8%, con punte oltre il 40% in centri come Milano, Torino e Genova.

Non si tratta solo di numeri, ma di motivazioni:

l’81,8% degli acquisti dei single riguarda l’abitazione principale;

solo il 14,8% è per investimento, in calo rispetto al 17% di un anno fa;

la casa vacanza resta una nicchia, fermandosi al 3,4%.

Il single, insomma, non è tanto il piccolo investitore quanto un soggetto che cerca una casa “per sé”, stabile, spesso definitiva, e che chiede qualità dell’abitare più che rendita.

Trilocali in testa, ma cresce la voglia di spazio

Smentendo lo stereotipo del single chiuso nel monolocale, le tipologie più compravendute sono:

trilocali: 35,1%

bilocali: 32,1%

quadrilocali: quasi 13%, in crescita e per la prima volta su livelli così elevati.

La ricerca di un locale in più – per lavoro da remoto, hobbies, ospiti o futuro allargamento del nucleo – suggerisce che i single non vogliono soluzioni “di ripiego”, ma case flessibili e di qualità.

Più mutui, meno capitale proprio

Sul fronte finanziario, il quadro è in evoluzione:

la quota di chi compra con solo capitale proprio è al 52,1%, in calo rispetto al 59% di due anni fa;

di conseguenza, la percentuale di single che ricorre al credito sale al 48%, contro il 41% dell’anno precedente.

La casa, quindi, resta un obiettivo prioritario anche per chi vive da solo, ma in un contesto di tassi e prezzi più impegnativi cresce la necessità di ricorrere al mutuo.

Se si guarda agli affitti, il peso dei single è ancora più evidente: rappresentano il 48,3% di chi sceglie di locare un immobile, la quota più alta mai registrata dal 2019.

Le motivazioni:

60,9% affitta per scelta abitativa (non semplice ripiego);

32,2% sono lavoratori trasfertisti;

6,9% sono studenti universitari.

Single e mercato immobiliare

È un mercato che parla di mobilità, lavoro flessibile, studio, ma anche di una parte crescente di popolazione che preferisce l’affitto alla proprietà o che vi resta più a lungo prima di comprare.

E la Puglia? Le ricadute di questo trend sul territorio

L’onda lunga dei single riguarda l’intero Paese e non risparmia il Sud. Anche in Puglia – regione di città universitarie, poli sanitari e grandi snodi logistici, ma anche di forte attrazione turistica – questo cambio di composizione familiare è destinato a incidere sempre di più sulla domanda di casa.

Città medie, università, sanità: dove il single pesa di più

Senza numeri puntuali per singola provincia, alcuni fattori rendono il territorio pugliese particolarmente sensibile al fenomeno:

Poli urbani in crescita

Città come Bari, Foggia, Lecce, Taranto e Barletta-Andria-Trani attirano lavoratori del terziario, personale sanitario, giovani che arrivano dalle province interne. È una platea che, spesso, inizia il proprio percorso abitativo da sola.

Università e formazione

La presenza di atenei e poli di ricerca alimenta una domanda costante di case in affitto per single e studenti fuori sede, con forte pressione soprattutto su bilocali e piccoli trilocali vicini a atenei, fermate ferroviarie e linee bus.

Sanità e lavoro su turni

Il peso del settore sanitario e dei servizi spinge una domanda abitativa di lavoratori con orari flessibili, che non di rado vivono soli e chiedono case ben collegate con ospedali e principali infrastrutture.

Per il mercato immobiliare pugliese, questo significa rivedere l’offerta non solo sulla costa turistica, ma anche nei quartieri urbani “normali”: più tagli contenuti ma ben progettati, spazi condivisi, condominio ben servito, vicinanza a trasporti e servizi di prossimità.

Affitto o acquisto: il bivio dei single pugliesi

Il quadro nazionale mostra che:

quasi un acquirente single su tre compra casa;

quasi uno su due sceglie invece la locazione.

In Puglia questo bivio assume caratteristiche specifiche:

Nelle grandi città è probabile una maggiore incidenza dell’affitto, specie per lavoratori e studenti in mobilità;

nei centri più piccoli e nei paesi dell’entroterra, la cultura della proprietà e i valori immobiliari più accessibili potrebbero spingere parte dei single verso l’acquisto, soprattutto della prima casa.

Qui si apre uno spazio di manovra per operatori immobiliari e istituti di credito: mutui calibrati su redditi monocomponente, formule di co-housing, progetti di rigenerazione di piccoli alloggi nei centri storici, soluzioni “ready to live” per giovani lavoratori e professionisti.

Opportunità (e rischi) per il mercato pugliese

Il boom dei single non è solo una fotografia sociale, ma una leva che può:

rimettere in moto il patrimonio immobiliare invenduto, se riconfigurato in tagli più efficienti;

accendere i canoni in alcune zone urbane e turistiche, se non governato da politiche abitative e da un’adeguata offerta di alloggi;

spingere la rigenerazione di interi quartieri, se gli amministratori sapranno intercettare questa domanda con servizi, mobilità dolce e spazi pubblici di qualità.

Una sfida strutturale per il mattone di domani

Alla luce dei dati Tecnocasa, il messaggio è chiaro: la “famiglia tipo” non è più, da tempo, quella composta da coppia con figli. Entro pochi decenni, la maggioranza relativa delle famiglie sarà formata da persone sole, con effetti profondi su dimensioni, servizi, vicinato, welfare di condominio.

A cura di Giovanna Tambo.