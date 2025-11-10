Innocenza Starace a Zapponeta: “La mia campagna elettorale si fonda sull’ascolto e sul territorio”

ZAPPONETA – Prosegue il tour elettorale di Innocenza Starace, candidata della lista AVS alle elezioni regionali in Puglia. Ieri, a Zapponeta, la candidata ha incontrato i cittadini, sottolineando l’importanza del contatto diretto e della comprensione dei bisogni della comunità. «Il senso della mia campagna elettorale è fondato sull’ascolto: non come semplice sentire, ma come capacità di mettersi in sintonia con le persone e comprendere i problemi che poi diventano quelli dell’intero territorio», ha dichiarato Starace.

Starace ha annunciato che nei prossimi giorni continuerà il suo percorso nei piccoli centri, con tappe a Bovino e Deliceto, per raccogliere ulteriori osservazioni e proposte dai cittadini.

La candidata ha illustrato i punti chiave del programma della lista AVS, sottolineando la propria conoscenza approfondita delle problematiche locali grazie a esperienze professionali e associative: come avvocata, volontaria, capo scout, ambientalista e assessora all’ambiente e alle attività produttive. «Le nostre proposte partono dalla salute, intesa come bene di tutti, delle persone, degli animali e della natura – ha spiegato –. Vogliamo alleggerire le liste di attesa, prevedere turni medici anche domenicali e festivi, rafforzare gli organici e potenziare i pronto soccorso, soprattutto nei piccoli centri. La salute è un diritto universale e va garantita in maniera equa sul territorio».

Tra le priorità indicate da Starace anche la salute animale, con attenzione agli animali da compagnia e da allevamento, e la gestione delle risorse idriche: «Vogliamo garantire l’arrivo delle acque dal Molise, promuovere il risparmio e il riciclo, e intervenire sulla violenza sulle donne con ulteriori risorse per i CAV».

La candidata ha inoltre toccato temi culturali e sociali: «La legge finanziaria propone tagli a teatro, cinema, danza e spettacolo. Per noi la cultura è essenziale, non solo per la crescita personale, ma anche per favorire il turismo e superare mentalità antiquate».

Concludendo, Starace ha ribadito che la sua campagna elettorale punta a essere vicina alle persone e ai loro bisogni, trasformando le esigenze locali in proposte concrete per le politiche regionali: «Conoscere il territorio pezzo per pezzo ci permette di costruire un programma reale, capace di incidere sulla vita quotidiana dei cittadini».

di Giovanna Tambo