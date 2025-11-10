Per i pugliesi l’ennesima beffa. Da ormai dieci giorni i cittadini non possono usufruire del servizio di elettrocardiogramma e l’utilizzo dell’holter cardiaco e pressorio presso le farmacie con l’esenzione del ticket (per chi ne ha diritto). La Regione Puglia ha deciso dal 1° novembre di interrompere il servizio presso le farmacie convenzionate.

“Chiediamo che il servizio venga immediatamente ripristinato, considerando che le farmacie sono sempre più un punto di riferimento per i cittadini garantendo un supporto sanitario, come sta accadendo anche per il vaccino antinfluenzale. Non avere più la possibilità di fare agevolmente e velocemente un esame cardiologico fondamentale, senza dover ricorrere agli ospedali, è l’ennesimo errore gestionale in ambito sanitario di una Regione capace solo di spendere danaro pubblico senza determinare benefici per la comunità”, sottolinea il coordinamento provinciale di Forza Italia di Foggia.