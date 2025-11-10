Lavori sul torrente Cervaro, il Comune di Foggia approva il saldo finale

FOGGIA – Si chiude ufficialmente l’intervento di riqualificazione ecologica lungo il torrente Cervaro, in località Giardino: il Comune di Foggia ha approvato la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e il credito residuo dovuto all’impresa esecutrice dei lavori, nell’ambito del P.O.R. Puglia 2014–2020 – Asse VI, Azione 6.6, Sub-azione 6.6.a, dedicato alla tutela e valorizzazione delle aree naturali di attrazione.

L’intervento riguarda la rinaturalizzazione di una cava e il potenziamento delle connessioni ecologiche del torrente Cervaro, con l’obiettivo di rafforzare la Rete Ecologica Regionale e migliorare la qualità ambientale dell’area.

Il progetto e il finanziamento

Il progetto, curato dall’Ufficio di gestione del Parco naturale regionale “Bosco Incoronata”, è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia nel 2019 per un importo complessivo di 1,3 milioni di euro, a valere sui fondi POR.

La progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, la sicurezza e le attività tecniche connesse sono state affidate a un raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dall’ingegner Matteo Orsino.

Gara e aggiudicazione

A seguito della validazione del progetto esecutivo e dell’adeguamento al nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023), il Comune ha bandito una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, con base di gara fissata in oltre 666 mila euro per la parte lavori, più somme a disposizione dell’Amministrazione.

L’appalto è stato aggiudicato, con determinazione dirigenziale del 5 marzo 2024, alla Agriforest Scirocco Soc. Coop. Agricola a r.l., con sede a Cagnano Varano (FG), che ha offerto un ribasso del 17,888%. L’importo complessivo dei lavori è stato così definito in 600.534,91 euro (301.710,78 euro per lavorazioni soggette a ribasso, 7.877,87 euro per oneri della sicurezza e 290.946,26 euro per costi della manodopera non soggetti a ribasso), oltre IVA.

Cantierizzazione e tempi di esecuzione

Il contratto d’appalto (Repertorio n. 39 del 15 aprile 2024) è stato sottoscritto in forma di lettera commerciale ai sensi del nuovo Codice degli appalti. La consegna definitiva dei lavori è avvenuta il 25 giugno 2024, data che coincide con l’inizio concreto delle opere.

I lavori sono stati ultimati il 12 marzo 2025, compreso un termine di 40 giorni assegnato per opere di modesta entità. Il verbale redatto il 17 marzo 2025 certifica il rispetto dei tempi e la conclusione regolare dell’intervento.

Nel corso dell’esecuzione sono stati emessi e approvati tre Stati Avanzamento Lavori (SAL), con relativi certificati di pagamento, per importi progressivi a favore dell’impresa esecutrice.

Collaudo, regolare esecuzione e credito residuo

La Direzione lavori (RTP con capogruppo l’ing. Orsino) ha trasmesso al Comune la contabilità finale, comprensiva di:

Stato finale dei lavori

Relazione sullo stato finale

Dichiarazione sostitutiva di avviso ai creditori

Certificato di regolare esecuzione

Tutti i documenti risultano sottoscritti dall’impresa senza alcuna riserva e vistati dal Responsabile Unico del Procedimento, dott. agr. Giovanni A. Castriotta.

Dalla relazione sullo stato finale e dal certificato di regolare esecuzione emerge che i lavori sono positivamente collaudati per l’importo complessivo di 600.534,91 euro oltre IVA, confermando la piena regolarità dell’intervento.

La contabilità evidenzia un credito residuo da corrispondere all’impresa Agriforest Scirocco pari a 3.034,91 euro (al netto di ribassi e ritenute), cui va aggiunta l’IVA al 22%, per un totale complessivo di 3.702,59 euro. La liquidazione avverrà con un successivo atto, dopo la presentazione della fattura elettronica e le verifiche di legge su regolarità contributiva e adempimenti antimafia.

Con l’approvazione della contabilità finale, il Comune di Foggia chiude formalmente un intervento strategico sul torrente Cervaro, che si inserisce nel più ampio disegno regionale di tutela degli ecosistemi, ripristino delle aree degradate e consolidamento delle connessioni ecologiche. Un tassello significativo nella valorizzazione del patrimonio naturale del Parco “Bosco Incoronata” e delle aree limitrofe, con possibili ricadute anche in termini di fruizione sostenibile e di prevenzione del dissesto idrogeologico lungo l’asta del torrente.

A cura di Giovanna Tambo.