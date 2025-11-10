In vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, a Manfredonia è in programma un incontro pubblico con i candidati al Consiglio regionale del territorio. L’appuntamento è fissato per martedì 11 novembre, alle ore 19.30, negli spazi del LUC – Laboratorio Urbano Culturale “Peppino Impastato”.

L’iniziativa – partita dalla studentessa Vanessa De Luca, con la collaborazione di altri ragazzi – punta a favorire il confronto diretto tra cittadini e aspiranti consiglieri, offrendo uno spazio di discussione sui principali temi che riguardano Manfredonia e, più in generale, il futuro della Puglia. Nel corso della serata i candidati presenteranno le proprie proposte programmatiche e risponderanno alle domande del pubblico.

All’incontro prenderanno parte Giusy Moscatelli, Libero Palumbo, Paolo Campo, Gianluca Totaro, Innocenza Starace, Anna Trotta e Salvatore Nenna.

Lo slogan scelto per la serata, “Il futuro della Puglia passa da Manfredonia”, richiama il ruolo della città all’interno del quadro regionale e sottolinea l’importanza della partecipazione al voto. Sul materiale informativo dell’evento compare anche il richiamo al senso di responsabilità degli elettori: un invito a recarsi alle urne e a informarsi sui programmi prima di esprimere la propria scelta.

A cura di Michele Solatia.