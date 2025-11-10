Edizione n° 5881

Home // Manfredonia // Manfredonia, incontro pubblico con i candidati consiglieri per le Regionali 2025. Ecco dove e quando

CANDIDATI Manfredonia, incontro pubblico con i candidati consiglieri per le Regionali 2025. Ecco dove e quando

In vista delle elezioni regionali, a Manfredonia è in programma un incontro pubblico con i candidati al Consiglio regionale del territorio

Luc Manfredonia - Fonte Immagine: fogigatoday.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
10 Novembre 2025
Manfredonia // Politica //

In vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, a Manfredonia è in programma un incontro pubblico con i candidati al Consiglio regionale del territorio. L’appuntamento è fissato per martedì 11 novembre, alle ore 19.30, negli spazi del LUC – Laboratorio Urbano Culturale “Peppino Impastato”.

L’iniziativa – partita dalla studentessa Vanessa De Luca, con la collaborazione di altri ragazzi – punta a favorire il confronto diretto tra cittadini e aspiranti consiglieri, offrendo uno spazio di discussione sui principali temi che riguardano Manfredonia e, più in generale, il futuro della Puglia. Nel corso della serata i candidati presenteranno le proprie proposte programmatiche e risponderanno alle domande del pubblico.

All’incontro prenderanno parte Giusy Moscatelli, Libero Palumbo, Paolo Campo, Gianluca Totaro, Innocenza Starace, Anna Trotta e Salvatore Nenna.

Manfredonia, incontro pubblico con i candidati consiglieri

Lo slogan scelto per la serata, “Il futuro della Puglia passa da Manfredonia”, richiama il ruolo della città all’interno del quadro regionale e sottolinea l’importanza della partecipazione al voto. Sul materiale informativo dell’evento compare anche il richiamo al senso di responsabilità degli elettori: un invito a recarsi alle urne e a informarsi sui programmi prima di esprimere la propria scelta.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia, incontro pubblico con i candidati consiglieri per le Regionali 2025. Ecco dove e quando"

  1. Ugo Galli non c’è? Come mai? Non ci potrà deliziare con i suoi “scoop” da quattro soldi?
    Sappiamo che i confronti non sono il suo forte che fugge sempre, ma per le regionali spera solo nel Gatto???
    Di Liliana Rinaldi non ci meravigliamo,–

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO