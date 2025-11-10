Manfredonia, Ugo Galli (Forza Italia): “Sanità e lavoro i pilastri della nostra azione politica”

MANFREDONIA – La campagna elettorale di Ugo Galli, candidato al Consiglio regionale con Forza Italia, prosegue con determinazione e spirito di ascolto in tutta la Capitanata. “Un percorso avviato con entusiasmo e passione – spiega Galli – che sta continuando sulla stessa linea, con un confronto costante con cittadini, categorie produttive e fasce più deboli della popolazione”.

Il candidato sottolinea come l’obiettivo principale della sua campagna sia quello di raccogliere le istanze reali del territorio e trasformarle in proposte concrete. “Abbiamo organizzato numerosi incontri mirati nei diversi comuni della provincia – prosegue – durante i quali sono emerse problematiche di grande rilievo, in particolare legate a sanità e occupazione. Sono questi i due macrotemi su cui intendiamo concentrare la nostra azione politica”.

Sanità in crisi: “Pronto soccorsi intasati e liste d’attesa infinite”

Galli denuncia con forza la situazione del sistema sanitario pugliese, definendolo “in condizioni estremamente negative”. “In tutta la provincia – afferma – i pronto soccorsi sono intasati, le liste d’attesa sempre più lunghe e le prestazioni sanitarie vengono erogate a singhiozzo. Una situazione che penalizza fortemente i cittadini, costretti a tempi insostenibili anche per visite ed esami di routine”.

Da qui la necessità, secondo Galli, di intervenire con urgenza seguendo l’esempio di alcune recenti misure varate dal Governo nazionale. “Servono azioni concrete come il rinnovo dei contratti del comparto sanità, la riduzione delle liste d’attesa e l’assunzione di nuovo personale qualificato. È questa la direzione giusta per restituire efficienza e dignità al nostro sistema sanitario”, evidenzia.

Occupazione e futuro dei giovani

Altro tema centrale del programma di Galli è il lavoro, con particolare attenzione ai giovani. “Viviamo una fase di grande incertezza – spiega – in cui tanti nostri concittadini, e soprattutto i più giovani, sono costretti ad abbandonare la Capitanata per cercare altrove un’occupazione dignitosa. È inaccettabile che manchino reali opportunità di inserimento lavorativo”.

Il candidato azzurro richiama l’azione del Governo nazionale in materia di crescita e occupazione: “Le misure di detassazione del lavoro e di riduzione della pressione fiscale sulle imprese vanno nella giusta direzione: stimolare l’economia e creare nuovi posti di lavoro”.

“Venti anni di malgoverno del centrosinistra”

Galli non risparmia critiche all’amministrazione regionale uscente: “Non possiamo ignorare che lo stato attuale della sanità e dell’occupazione in Puglia sia il risultato di vent’anni di malgoverno del centrosinistra. È paradossale – sottolinea – che oggi gli stessi esponenti di quell’area politica si presentino agli elettori come portatori di buona politica, quando sono proprio loro i responsabili delle gravi carenze che affliggono la nostra regione”.

Il candidato respinge anche le accuse di chi lamenta un’assenza di dibattito politico: “Il confronto esiste eccome, noi siamo presenti sul territorio e affrontiamo i temi veri. A preoccupare semmai è la mistificazione della realtà da parte di chi, dopo aver governato male per due decenni, pretende di dare lezioni di buona amministrazione”.

Ascolto del territorio e prospettive future

La campagna di Ugo Galli continua con incontri e confronti su tutto il territorio provinciale. “Abbiamo dialogato con pescatori, agricoltori, artigiani e imprenditori locali – conclude – perché sono loro la linfa vitale della Capitanata. Continueremo a farlo nei prossimi giorni, con l’obiettivo di costruire insieme un programma credibile e solido, fondato su lavoro, sanità ed efficienza amministrativa”.